Cuídese: la temporada de fuertes vientos irá hasta septiembre

Vientos de hasta 55 kilómetros por hora se están registrando en Bogotá, especialmente en el oriente de la ciudad, y seguirán presentándose hasta principios de septiembre.



Así lo informó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), que explicó que el fenómeno es común en esta temporada del año por el fortalecimiento de los vientos alisios.

Cristian Uscátegui, jefe de pronósticos del Ideam, comentó que los vientos adquieren fuerza en el canal que se forma en la mitad de los cerros orientales y cuando salen a campo abierto lo hacen con más fuerza, como ocurrió el martes durante la ceremonia de posesión del Presidente Iván Duque.



Teusaquillo, Usaquén, Mártires y Chapinero han sido las localidades más afectadas por la caída de árboles sobre la vía pública, dificultando la movilidad y el paso peatonal, según Miriam Malpica, teniente del cuerpo de Bomberos.

Video Emergencias en las últimas horas por fuertes vendavales en Bogotá

Para evitar emergencias por caídas de árboles o desprendimiento de tejado, tenga en cuenta las recomendaciones que hace el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger). Asegure o retire los objetos que puedan caer y generar accidentes. Protéjase en lugares seguros dentro de las edificaciones o vehículos, evite salir a campo abierto y no haga quemas. Aléjese de árboles, paredes y muros que presentan debilitamiento. No eleve cometas en áreas que tengan redes eléctricas cerca. Si observa que un árbol está perdiendo su verticalidad y es evidente que podría caer, comuníquese a la línea 123.



La empresa Codensa invirtió cerca de $ 2.600 millones para atender las fallas en el servicio durante la temporada. Como es tradición salir a elevar cometa, la empresa ha dispuesto de 21 cuadrillas que cuentan con el equipamiento necesario para retirar las cometas de las redes sin necesidad de suspender el servicio. Por ningún motivo use varillas o elementos metálicos para bajar cometas enredadas, podría recibir una descarga eléctrica.



Las enfermedades respiratorias también son parte de la temporada. La Secretaría de Salud recomienda el uso del tapabocas si tiene tos o gripa, y evitar cambios bruscos de temperatura cubriendo la nariz y la boca al salir de lugares cerrados. Los niños menores de un año y los adultos mayores de 60 deben tener las vacunas al día, pues ellos son los más vulnerables. Esté alerta a estos síntomas: fiebre, malestar general, congestión, secreción nasal, tos, dolor de garganta y dificultad para respirar. Si padece de alguno o varios, consulte a su médico.



