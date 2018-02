¿Melodrama o realidad?, la polémica frase de Peñalosa sobre basuras

Con todo le cayeron este martes al alcalde Enrique Peñalosa tras sus declaraciones frente a lo que viene sucediendo con la recolección de basuras. “Hay un melodramatismo exagerado”, dijo el mandatario, exasperado por las continuas imágenes que revelan cúmulos de desechos particularmente en el oriente de la capital.

La frase fue tendencia en redes sociales. Enemigos políticos reconocidos y ciudadanos del común aprovecharon la salida en falso del burgomaestre para exigirle resultados antes que intentar minimizar el problema.



Los entes de control tampoco se han quedado quietos. La Personería de Bogotá anunció una investigación contra la directora de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (Uaesp), Beatriz Elena Cárdenas, porque, a su juicio, no se ha dicho toda la verdad sobre lo que sucede.



¿Qué tan grave sigue siendo la crisis? ¿Tiene razón el Alcalde? ¿Hay más basura que la que había antes de la emergencia? ¿Los operadores no han logrado ajustarse a la nueva realidad?



La firma interventora, Proyección Capital, entregó un balance que concluye que 13 localidades tienen la operación prácticamente controlada, en dos hay unos focos de acumulación al interior de barrios en Ciudad Bolívar y Suba, mientras que la situación más compleja está en algunos puntos de localidades como Usme, San Cristóbal, Santa Fe, La Candelaria y Chapinero, a cargo de PromoAmbiental.



De acuerdo con la Uaesp, de los cinco operadores que prestan el servicio bajo nuevas reglas de juego que incluye barrido y limpieza de postes y puentes, solo PromoAmbiental tiene que adoptar medidas especiales dadas las fallas que persisten en la prestación del servicio.



Cárdenas Casas dijo que esas correcciones consisten hacer un repaso donde ya se hizo la recolección, hacer más barridos y lavado. La funcionaria también le respondió a la Personería, y dijo que “la Uaesp no le mintió a los bogotanos, porque sí tenían un plan de contingencia y estamos haciendo todos los esfuerzos para que las localidades estén bien atendidas”.



Aunque no recogió su polémica frase, Peñalosa recorrió este martes por aire los lugares afectados y aceptó que persisten algunos focos de desaseo en la zona oriental. “Vuelvo a ofrecer disculpas a los ciudadanos por los problemas en la recolección de basuras que se presentaron hace unos días por sabotajes a operación Aguas de Bogotá, y por ajustes de inicio de nuevos operadores”, trinó.



De otro lado, en las últimas horas se volvió a denunciar que detrás de los regueros de basura podría haber acciones vandálicas para generar desorden. En un video que dio a conocer la concejal Lucía Bastidas, se ve en la troncal de la Caracas a dos personas que sacuden las bolsas y se alejan. “¿Recicladores? Evidentemente no. ¿Por qué y con qué fin están sacando la basura de las bolsas ? ¿Esto es organizado? Vandalismo para generar caos y desorden”, dijo Bastidas.



BOGOTÁ