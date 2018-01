Lagos de Torca despega con un plan de 128.000 viviendas

Con la firma del fideicomiso -fondo conformado por aportes de privados- que permitirá la inversión de cuatro billones de pesos en infraestructura para el norte de la ciudad, el alcalde mayor Enrique Peñalosa dio a conocer el inicio de la ejecución del proyecto Lagos de Torca, que comprende la construcción de 128.000 viviendas, el Parque Metropolitano Guaymaral y colegios distritales, entre otros.

Acompañado por funcionarios de la Empresa de Acueducto de Bogotá, EAB; el Instituto Distrital de Urbano, IDU; el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep), el Alcalde comparó el proyecto con otros, como Lagos de Tunjuelo, Ciudadela Colsubsidio, Pablo Sexto, Ciudad Salitre y Ciudad Verde en Soacha.



Además, el mandatario afirmó que: “Lagos de Torca es un plan revolucionario en dos aspectos, en el diseño urbanístico y en el esquema de la financiación de la infraestructura”.

Enrique Peñalosa durante la firma del fideicomiso. Foto: Sara Caicedo / EL TIEMPO Zona

Lagos de Torca en cifras

Según voceros oficiales de la Alcaldía Mayor de Bogotá los privados constituyeron un fideicomiso con una inversión inicial de 10.000 millones de pesos y se espera la contratación de más de 500.000 millones en obras durante los próximos dos años.



Con los recursos que aportarán en total los privados, “por medio del fideicomiso se van a ejecutar mas de 900.000 millones de pesos en vías; 600.000 millones en redes de servicios públicos y 400.000 millones en restauración del humedal y las quebradas, así como la construcción del Parque Metropolitano Guaymaral; en total serán más de dos billones de pesos en predios que serán entregados a la ciudad”, afirmó la Alcaldía Mayor.

De qué consta el proyecto

Con un área total de 1.803 hectáreas, de las cuales 370 serán construibles; 600 recreativas y 550 ya ocupadas por colegios, concesionarios y otros equipamientos.



Se contempla la construcción de un parque metropolitano de 150 hectáreas, un 50 por ciento más grande que el Simón Bolívar; 90 kilómetros de aceras de 12 metros de ancho; 600 hectáreas de espacios públicos peatonales.



“Va a cambiar la manera de hacer ciudad para siempre y por primera vez son los propietarios de la tierra que van a pagar todos los costos (infraestructura, tubos y vías, entre otros) para hacer el desarrollo”, argumentó el alcalde Enrique Peñalosa.



Todo esto dentro de un territorio que se limita al norte con Chía, por el oriente con la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental y el perímetro urbano; al sur con las calles 183, 189, 191 (Trazado Avenida Tibabita), 192, 193 y la UPZ La Uribe; por el occidente con la Unidad de Planeamiento Rural Zona Norte y el perímetro urbano.



Además, se planea la construcción de 128.000 viviendas, de las cuales la mitad serán de interés social y prioritario, lo que, según el Alcalde Mayor, le costará menos de 100 millones de pesos a los colombianos adquirirlas. El Mandatario también agregó que, habrá ciclorrutas en todas las calles, transporte masivo, pues a 600 metros de las viviendas estará una troncal de TransMilenio.



“En Lagos de Torca los ilegales no van a tener espacios, vamos a construir Viviendas de Interés Social y Prioritario para la gente, buscando equidad con transparencia. Lagos de Torca va a ser un ejemplo nacional y espero que los alcaldes de otras ciudades se sumen a proyectos como estos”, dijo el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Camilo Sánchez.

¿Se ocupará la Reserva Van Der Hammen?

El tema de la Reserva es algo que causa preocupación entre los bogotanos. El Alcalde se pronunció al respecto y afirmo que: “Con relación a la Reserva, este proyecto no toca ningún terreno de esta, es distinto, es en terrenos distintos de lo que es la Reserva Van Der Hammen”.



El Mandatario también reiteró que actualmente la reserva solo está en el papel, “no hay ninguna manera de comprar las 550 hectáreas de las 1.400, nadie se ha pronunciado para decir de dónde sale el dinero, no hay ni una fecha de compra, es decir, no existe”. Según Peñalosa, la propuesta es una reserva que pase de ser una idea a una realidad, algo revolucionario para el resto del norte, pero Lagos de Torca no comprende ninguna hectárea de la Van Der Hammen.



SARA CAICEDO

REDACCIÓN EL TIEMPO ZONA