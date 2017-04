Filtración de agua produjo hueco que se tragó un carro

Bogotá tiene identificados hoy 350 kilómetros de red de alcantarillado que están siendo renovados y rehabilitados en diferentes puntos de la ciudad y que la Empresa de Acueducto califica como críticos por el estado de deterioro y la frecuencia de daños que presentan.

El tema se puso en evidencia a raíz del hundimiento de 1,80 metros de profundidad por 5 de diámetro que se presentó el martes en la madrugada y que literalmente se tragó un carro en la avenida Boyacá con calle 40 sur.



“Iba para mi casa en sentido sur-norte por la Boyacá, a una velocidad prudente, cuando sentí que el carro se fue a un hueco. Me bajé para ver qué había pasado y de un momento a otro la tierra se abrió y se lo tragó”, contó David Guevara, conductor afectado.



El hueco se produjo por filtración de agua de una red de alcantarillado que estaba dañada, según confirmó el Acueducto luego de una inspección con un robot especializado.

Esa red podría tener entre 40 y 60 años de construida, informó Fabio López, gerente de Servicio al Cliente del Acueducto, quien explicó que el fenómeno consistió en que el daño del tubo produjo que el agua fuera arrastrando el material del suelo hasta que se produjo un vacío y el pavimento quedó sin soporte, y por eso colapsó. Mañana jueves podría quedar restaurado el tramo afectado.



Este martes, la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) hizo una excavación de 80 metros cuadrados y cinco de profundidad, y en la tarde el Acueducto comenzó a trabajar en la reparación de la red, que espera entregar lista este miércoles en la mañana, para que se inicien las labores de reconstrucción del pavimento.



En Bogotá existen más de 6.400 kilómetros de redes de alcantarillado que están entre 5 y 12 metros de profundidad, lo que hace complejo que se detecte fácilmente alguna filtración.



Actualmente, el Acueducto ejecuta un programa de renovación y rehabilitación de redes de alcantarillado, por 600.000 millones de pesos, que permitirá intervenir los 350 kilómetros de tubería en zonas donde se han detectado puntos críticos por los constantes daños. En los próximos cinco años, se espera llegar a 2,8 billones de pesos.



En la ciudad hay redes de alcantarillado de 60 o más años que no han sido renovadas y que están siendo inventariadas.



“Permanentemente estamos monitoreando con cámaras de televisión nuestras redes, pero debido a la profundidad en que se encuentran, no es tan fácil detectar las fallas”, explicó López.



Este no es el único hundimiento que existe en la ciudad, y aunque no se puede asegurar que todos sean por filtración de agua, sí ponen en peligro la vida de los motociclistas, conductores y peatones. Algunos son a causa de las raíces de los árboles que están ubicados muy cerca.



Uno de los casos más recientes ocurrió la semana pasada en la avenida Boyacá con calle 39 sur, en la calzada lenta, sentido sur-norte, cuando un motociclista, quien milagrosamente terminó sin lesiones, cayó sobre un hueco.



Según el Acueducto, este año han atendido dos emergencias por huecos que, presuntamente, se formaron por filtración de agua o porque alguna tubería falló. Estaban ubicados en la localidad de San Cristóbal. “La ciudadanía puede hacer el reporte de estos casos a la acualínea 116”, señaló la entidad Distrital.



En un debate, el concejal Yeffer Vega (Cambio Radical) dijo que la EAB debe responder por 18 demandas de ciudadanos que han caído en huecos. Las pretensiones ascienden a los 3.185 millones de pesos, de los cuales 12 fueron fallados en contra de la entidad, que tuvo que pagar 1.885 millones de pesos a las personas víctimas por vía de reparación directa. También dijo que entre el 2012 y el 2016, 41 personas perdieron la vida al caer en huecos.

Huecos que vuelven a aparecer

En un recorrido por la avenida Boyacá entre las calles 80 y 170, EL TIEMPO Zona pudo establecer que algunos tramos que fueron reparados hace cuatro meses, hoy registran daños en el asfalto. “En un comienzo todo fue alegría para quienes vivimos en Suba y transitamos por esta avenida. No se veía cráteres por ningún lado. Sin embargo, tanto regocijo nos duró solo cuatro meses, hoy nuevamente tiene huecos”, aseveró Juan David Martínez.



Según informó la Unidad de Mantenimiento Vial, “la aparición de nuevos huecos depende de varios factores: el número de vehículos que transitan por la vía –que además son pesados–, y que la malla vial de la ciudad es antigua, por lo que requiere un mantenimiento continúo y constante”.



