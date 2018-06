Organizan primera feria de empleo para vendedores de TransMilenio

Este viernes 29 de junio hasta las 3 de la tarde en la Plaza de los Artesanos (carrera 60 No. 63 A – 52) el Distrito ofrece la primera feria de empleo para vendedores informales dentro de TransMilenio.



En el evento, las personas interesadas podrán conocer información y requisitos sobre los puestos ofrecidos por empresas públicas y privadas y rutas de emprendimiento. Además, podrán conocer servicios de educación, salud, atención a inmigrantes, entre otros.

Entre las entidades participantes, además de TransMilenio S.A., están las Secretarías de Desarrollo Económico, Salud, Educación, Integración Social y el Instituto para la Economía Social IPES . Además, también asistirán Migración Colombia para orientar a extranjeros, especialmente venezolanos, en oportunidades laborales y el INPEC, para revisar el tema pasado judicial.



El Instituto para la Economía Social IPES caracterizó 1.052 vendedores al interior del sistema. De ellos, 54 % son hombres y 46 % mujeres, muchas de ella cabezas de familia. Al momento de abordarlos, el IPES ha registrado que entre el 25 y el 30 % son venezolanos.



Sin embargo, de estos 1.052, inicialmente, solo 80 han manifestado algún interés de buscar otra forma de trabajo.



"Queremos recuperar el sistema y la ciudad y también recuperar esta población ofreciéndoles alternativas con calidad de vida. Para garantizar su permanencia en el programa, hay acompañamiento psicosocial al interior de las organizaciones", explicó Gladys Valero, directora del IPES.

.

"Esta es una de tres ferias que vamos a realizar para los vendedores de TransMilenio. Desde el sector privado hay una gran demanda y varios perfiles requeridos. La caracterización nos indica qué personas podrían ser empleadas y adquirir nuevas habilidades", afirmó Juan Miguel Prieto, secretario de Desarrollo Económico.



Precisó que aquellos que no puedan vincularse inmediatamente podrán seguir en la ruta para obtener un trabajo formal en próximas ofertas.



Por ahora, hay cupos para auxiliares de almacenes, carroceros, eléctricos, mecánicos, operadores de buses articulados, entre otros.



"Es fundamental que nuestros usuarios vuelvan a sentir la tranquilidad de viajar por la ciudad en TransMilenio. Estamos trabajando una feria de empleabilidad donde Desarrollo Económico se ofrece el acompañamiento y capacitaciones en competencias", agregó María Consuelo Araújo, gerente de TransMilenio S.A.



Entre los primeros asistentes a la feria está Diana González, una bogotana de 44 años que vende accesorios y bisutería en los articulados de la Troncal Suba todos los días entre las 7 y las 11:40 de la mañana. "Mi hija está en tratamiento de cáncer. Renuncié a mi trabajo y opté por la venta informal para tener una fuente económica y, a la vez, tiempo para mi hija y mis otros niños", cuenta Diana.



"Quisiera ver si me pueden ayudar a tener mi negocio propio. Espero tener pronto los medios y los papeles para acceder a un crédito para comprar una casa propia", asegura.



Elvis Sánchez tiene 30 años y era músico en los sistemas de transporte. Hace 15 días se vinculó como empleado de Codensa como asesor comercial. "Es estable, he aprendido técnicas de ventas y a hacer hojas de vida para buscar trabajos formales", explica Elvis. Sin embargo, reconoce que dar el paso no es fácil, mucho menos adaptarse. "Madrugar y tener un horario extendido no era algo a lo que estuviera acostumbrado", confiesa.

La informalidad en cifras

Según el IPES, durante esta administración se han abordado 25.560 vendedores informales en diversos sectores de la ciudad para ofrecerles alguna alternativa comercial. De esos, 8.179 se han interesado en alguna oferta en rutas de emprendimiento (683), emprendimiento social para adultos mayores o personas con discapacidad (160), reubicación en quioscos (211), entre otros.



Formalmente, 267 personas se vincularon a un empleo.

Las ventas informales en el Sistema Integrado de Transporte están prohibidas. Además del desorden que generan en buses y corredores de las estaciones, algunos productos ofrecidos, como los alimentos, ni cumplen con normas sanitarias ni control de calidad.



De acuerdo con el Código de Policía, la multa por comercializar productos o servicios en el sistema es la misma que se impone a cualquier vendedor informal por ocupar el espacio público, es decir, de 98.362 pesos. Esta sanción es al misma si una persona es sorprendida vendiendo al interior de los buses.

REDACCIÓN BOGOTÁ