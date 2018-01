Federación de Municipios debe reembolsar dinero de multas a Bogotá

El lío comenzó cuando la ley 769 del 2002 le delegó a la Federación Colombiana de Municipios la administración del Sistema de Información de Multas de Infracciones de Tránsito (Simit), que buscaba coordinar las sanciones impuestas a los conductores de todo el país.



En casos como el de Bogotá, lo que se buscaba es que un conductor con el carro matriculado en la ciudad que incurriera en multas en otras zonas del país no evadiera el pago de la sanción. Y así con el resto de ciudades.

El problema se generó porque la Federación, por administrar el sistema, recibía el 10 por ciento por la gestión adelantada para el recaudo de las multas. Se suponía que la comisión era por lo que se recaudara fuera de la ciudad respectiva porque la cartera de infracciones cometidas fuera del sitio donde estaban matriculados los carros era más difícil para los entes territoriales.



El lío con Bogotá es que la Federación empezó a cobrar el 10 por ciento por las multas que se recaudaban en la capital, que no eran producto de su gestión, sino del trabajo de la ciudad, y Bogotá se opuso.



Hoy, un fallo de acción popular del juzgado 19 Administrativo del Circuito de Bogotá le dio la razón a la ciudad y le ordenó a la Federación que devuelva 27.176 millones de pesos por rendimientos financieros y excedentes operacionales del Simit. Además, le ordena rendir cuentas del manejo de esos recursos.



La Secretaría Jurídica de la Alcaldía Mayor dijo en un comunicado que la Federación está utilizando recursos del Simit “para fines distintos de administrar el sistema correspondiente”, y agrega que “está utilizando esos recursos para pagar gastos propios de la federación y no ha rendido cuentas al respeto de esos recursos que son bastante grandes y cuantiosos”.



Además, en concepto de la administración de Bogotá el Simit no tiene porqué seguir existiendo. “No tiene ninguna razón luego de que entró en vigencia el Runt, administrado por el Ministerio de Transporte”, dijo en el comunicado.



El comunicado del Distrito señala que, además, la Ley dispone que los municipios recauden y luego giren el 10 por ciento a la Federación, pero lo que está ocurriendo es que la Federación recauda y luego devuelve el 90 por ciento a las entidades territoriales.



EL TIEMPO buscó a la Federación y en la organización informaron que por ahora no se van a pronunciar sobre este fallo.



Redacción Bogotá