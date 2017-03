Hasta este viernes puede elegir pagar su predial por cuotas

Si usted es dueño de una propiedad residencial en Bogotá recuerde que hasta este viernes podrá declarar que quiere pagar el impuesto predial por cuotas, si no lo hace, no podrá acogerse a este sistema.

Esta es una alternativa para los contribuyentes que no puedan cancelar el tributo de contado.



Tenga en cuenta que este beneficio solo se aplica para propietarios que sean personas naturales. Además, esta modalidad de pago no le genera el 10 % de descuento por pronto pago.



Si selecciona el sistema de cuotas, podrá pagar en cuatro bimestrales, el 12 de mayo, 14 de julio, 15 de septiembre y 17 de noviembre de este año. Si no cumple con el pago oportuno, tendrá que pagar intereses por mora a partir de la fecha.



(Le puede interesar: Bajará el impuesto predial para estratos 1 y 2, en Bogotá)



Para elegir esta opción debe ingresar al sitio web www.haciendabogota.gov.co, acceder al menú de ‘Pagos y servicios’ y seleccionar ‘Impuesto predial’, luego debe escoger la opción ‘Liquide predial 2017 y años anteriores’, digitar el chip de identificación del predio y su número de documento, a continuación ingresará al liquidador web, donde debe optar por la opción ‘Pague por cuotas’. El sistema le mostrará información sobre su predio y el valor a pagar en cada cuota, así mismo, le solicitará su usuario y contraseña para generar una declaración electrónica y el primer cupón de pago.



Inmediatamente se le habilitarán tres opciones, debe elegir la que más le convenga, la opción ‘Imprimir certificación’, con la cual tendrá su constancia de declaración, la opción ‘Imprimir cupón’ con la que podrá realizar el pago en las entidades bancarias autorizadas (esta debe imprimirse en impresora láser) y la opción ‘Pago aquí’ para cancelar a través de los canales electrónicos.



(Lea también: Diez claves para pagar el predial por cuotas)



La otra opción con la que cuenta es pagar en una sola operación antes del 7 de abril y recibir un descuento del 10 por ciento o pagar antes del 16 de junio sin contar con el descuento.



Según la Secretaría Distrital de Hacienda, este modelo de cobro beneficia a más del 80 por ciento de los predios residenciales en la ciudad, de los cuales hay 2’451.827. Además, aseguró que en el 2016, en Bogotá se recaudaron 2,7 billones de pesos en pagos de impuesto predial.



BOGOTÁ