Asaltan a Faryd Mondragón en la zona rosa de Bogotá

21 de abril 2017 , 10:23 a.m.

El exfutbolista colombiano Faryd Mondragon fue víctima de un atraco en el norte de Bogotá. El miércoles, el actual comentarista deportivo estaba comprando ropa para sus hijos cuando un sujeto se le acercó mientras pagaba en la caja registradora y, amenazándolo con dispararle, le exigió que le entregara su reloj.



“Mondragón, quieto, no te muevas que te lo estallo. Dame tu reloj", fueron las palabras del asaltante, relatadas por Faryd Mondragón en entrevista con Vicky Dávila en la W Radio. El exguardameta, sorprendido, creyó que se trataba de una broma.

El asaltante, que vestía una chaqueta de cuero y llevaba su cara cubierta con un maquillaje blanco para no ser reconocido por las cámaras, hizo caso omiso a los llamados de calma de Mondragón y le recalcó que si no le entregaba el reloj le disparaba.



“El tipo ya sabía quién era yo y qué tipo de accesorio tenía”, aseguró Mondragón.



Según relata el jugador más veterano en jugar un partido en la historia de los mundiales de fútbol, había tres motos esperando al ladrón fuera de la tienda. Apenas el asaltante se subió a una de ellas, las otras partieron con diferentes destinos.



“En el país en este momento ocurren cosas mucho más importantes y hay tragedias mucho más relevantes que un simple caso de delincuencia común”, afirmó Mondragón, que pidió a todos los colombianos denunciar estos casos ante las autoridades.



“Soy portavoz de todas las personas que han sido víctimas de un caso parecido al mío que no han tenido la posibilidad de manifestarse públicamente e invito a todos los colombianos para que denunciemos todo este tipo de casos porque es la única manera de poder volver a tener el país hermoso y seguro con el que hemos soñado”, recalcó.

Escuche la entrevista en La W Radio:

