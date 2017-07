‘Lo primero que quiero es construir el frente de mi casa’

Tablas y latas, esas son las paredes de la casa de Javier Ramírez y Carolina Barreto, la misma que habitan desde hace 25 años, cuando llegaron al barrio La Rivera de la localidad de Kennedy.

Javier trabaja en ese sector como ‘de todito’, afirma; él hace instalaciones de gas, electricidad y plomería; además, es albañil, mientras que su esposa trabaja en oficios varios.



Juntos tuvieron cinco hijos, el mayor falleció hace siete años a manos de atracadores, en el parque que se ubica a dos calles de su casa. Otro está en una fundación, buscando rehabilitarse de su adicción a las drogas, mientras que la hija menor, de 16 años, vive en un hogar del Bienestar Familiar luego de haber escapado de la vivienda con un hombre mayor. Por ello, sus papás lo denunciaron, y la niña quedó en manos del Estado.



Javier y Carolina duermen con sus otros dos hijos en la única habitación que tiene techo, piso y pared de cemento.



El resto de la casa está al aire libre. “Cuando llueve, siempre se nos mete el agua; además, como solo tenemos alcantarillado para el baño, toca esperar a que el agua se escurra en la arena. Y al frío ya nos acostumbramos: el cuerpo humano resiste todo, y el de nosotros, como que más”, cuenta Carolina.



Desde hace 15 años, la familia espera las escrituras de su propiedad. “Nos ha hecho mucha falta porque no hemos podido pedir préstamos en los bancos para que nos ayuden a construir nuestra casita, ni recibir beneficios de la Alcaldía”, menciona Javier.



Aunque él y sus hijos son albañiles, no han logrado construir en ella. “Trabajamos en la construcción, pero no podemos hacerle nada a la casa por falta de plata, no nos alcanza para eso. Apenas y sobrevivimos”. Los Ramírez Barreto sonríen al saber que pronto tendrán el título de su predio y se alegran entre ellos. “Sería algo maravilloso, porque ahora sí podremos recibir los subsidios de vivienda del Distrito; ya es hora de que vivamos en un hogar de verdad”.



Según Javier, una vez tengan los papeles en mano, solicitarán un apoyo económico para vivir dignamente.



“Lo primero que quiero construir es el frente de mi casa, para que cuando la gente pase sepa que aquí no viven indigentes o que es una construcción abandonada; quiero que sepan que aquí vive la familia Ramírez Barreto, a mucho honor”, asegura Javier.



Él y sus hijos sueñan con empezar a construir en su propia casa lo que por años han hecho en las de otros.



