Esposa de hombre que apareció muerto en motel busca limpiar su memoria

Como un hombre cristiano, filántropo y poco inclinado al consumo del licor describió Jessica Paola Solano a su esposo, Ariz Jeason Rodríguez, quien apareció sin vida el viernes 16 de diciembre en un motel del barrio Venecia, sur de Bogotá.



Por estas características, Solano señaló que le resulta tan extraña la muerte de su marido. “Él no era de esas personas que salen a tomar cada ocho días; de hecho, no llegaba a la madrugada cuando departía, y llevaba meses sin tomar”.



La última vez que Solano vio con vida a su esposo fue el jueves 15 de diciembre, luego de dejar a uno de sus cinco hijos frente a su hogar, tras llevarlo en su carro a la peluquería, y le dijo que iba a verse con el pastor de la iglesia de la ciudadela Sucre, en la comuna 4 del municipio de Soacha, en Cundinamarca, donde Rodríguez era muy apreciado, ya que dio lotes a 100 personas de bajos recursos.



“Me dijo que se iba a ver con el pastor y que regresaba antes de las 10 de la noche. Siempre me llamaba desde donde estuviera, pero ese día no volví a saber de él”, aseguró Solano, quien indicó que su compañero permanecía siempre con ella o con su hermano Briam Rodríguez, trabajando en ventas de finca raíz.



A este último le aseguraron, en el establecimiento donde encontraron al hombre sin vida, que el fallecido llegó en compañía de dos mujeres y que ellas se fueron en la madrugada, pero que el hecho no lo registraron las cámaras de seguridad porque se dañaron cuando él estuvo allí.

Pero además de esta versión, está la de Édgar Camelo, amigo de infancia, quien acompañó a Rodríguez a guardar el vehículo en San Mateo. “Dijo que no se acuerda de nada, que dejaron el carro y que luego cogieron un taxi para ir a la avenida Primero de Mayo (en Bogotá), y que recuerda que pasaron por el barrio Perdomo, pero no más. Que ni siquiera sabe por qué iban para allá”, afirmó.



Solano aseveró que era una ofensa lo de la supuesta compañía femenina de Rodríguez. “En el motel dieron versiones diferentes, y que hubo dos mujeres. Es algo muy loco, porque yo sé que era devoto de Dios. Quiero que su memoria esté limpia”, dijo.



De hecho, al pastor John Alexánder Zuluaga también lo sorprendió la noticia de la muerte de Rodríguez: “Es muy extraño lo que pasó, él era un hombre de familia, asistía a la iglesia. Inclusive, él dijo que venía para mi casa ese día”.

Por ahora, las autoridades no han dado declaraciones, pero se sabe que de una de las cuentas del fallecido extrajeron más de 2 millones de pesos el día que desapareció, y su cuerpo no tenía las joyas de oro que usaba, por lo que todo apuntaría a que murió durante un atraco.

‘Ayudaba al prójimo’

Según Paola Solano, su esposo, Jeason Rodríguez, era comerciante de finca raíz y se especializaba en comprar predios de gran metraje, pero por su fe sentía que se estaba enriqueciendo y no daba el diezmo suficiente a su iglesia.

“Por eso decía que iba a ayudarle al prójimo, y como de esos sitios sobraban hasta seis lotes, los regalaba a personas pobres que quisieran progresar”, aseveró Solano.

