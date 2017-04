El drama de los Licht Hoyos tras la muerte de Leonardo

El 15 de enero de este año, la vida de la familia Licht Hoyos cambió para siempre. Ese domingo, a eso de las 9:30 de la mañana, Leonardo, el hijo menor, recibió una puñalada en el pecho después de pedirle a William Monroy Cárdenas, su agresor, que saliera de la estación Jiménez de TransMilenio porque no había pagado el pasaje.

Monroy Cárdenas, quien fue capturado en el lugar de los hechos, fue condenado el lunes a 22 años de prisión. “La situación en la audiencia fue muy dura: verlo allá (a Monroy) sentado, y escuchar que solo va pagar 22 años de prisión, después de que nos habían dicho que iba a pagar 30 por haberse declarado culpable, fue muy doloroso”, recordó Patricia Licht, hermana de Leonardo.



Luz Miriam Hoyos, la madre del joven, dijo que ella y su familia respetan la decisión del juez, pero que no están de acuerdo con la pena, que no apelaron para que el proceso no se dilate y se venzan los términos, y que no acepta el perdón ofrecido por el asesino durante la audiencia.



“Él me pidió perdón, pero yo le dije: ‘No estoy dispuesta ni tengo el deseo de perdonarlo todavía. Es como si yo llego y le mato una de sus tres hijas, y a los 4 meses voy y le digo: señor, ¿me perdona por haberle matado a su hija? No, las cosas no son así’ ”, dijo la madre, con los ojos llenos de lágrimas.



Recordar a su "chinito" le parte el alma, y revivir esos momentos de risas con él la destroza. Aunque se ve fuerte, y se ríe de vez en cuando, su mirada es perdida y está llena de rabia, dolor y mucha tristeza.

Viajó junto a su hijo desde Pacho, Cundinamarca, hace dos años, en busca de un mejor futuro en Bogotá. Vivieron en varios barrios del sur, de donde se mudaban cuando se sentían amenazados por la delincuencia, sin saber que la desgracia encontraría al joven en su lugar de trabajo.



“Vivimos en Cazucá, en San Benito y en El Tunal, y nos pasamos a Santa Librada porque los otros barrios a mí me parecían muy peligrosos y no quería que le pasara nada a él, y vea dónde me lo vinieron a matar, en el trabajo”, relató Luz Miriam.

La condena



Francisco Bernate, abogado de la familia de Leonardo, resaltó el hecho de que en poco más de tres meses, el caso de sus clientes está resuelto. Contrario a lo que opina la familia, Bernate cree que el proceso judicial fue correcto y que no era necesario apelar la decisión del juez.



“Yo estoy de acuerdo con la pena porque la justicia se ahorró años de investigación y audiencias, y yo no creo que una condena de 22 años sea reducida. Para mí es justo”, sentenció Bernate.



William Monroy Cárdenas, quien ya tenía antecedentes y había salido de la cárcel cinco días antes de matar a Leonardo, podría terminar pagando entre 16 y 20 años de cárcel por su buen comportamiento en la cárcel, según Bernate.



“Con ninguna condena habríamos quedado satisfechas porque el dolor de perder a Leonardo no lo sana nada, pero sí exigimos que ese señor no reciba una rebaja más”, concluyó la hermana de la víctima.



