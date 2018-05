'Falta pedagogía e información a usuarios en TransMilenio', Veeduría

Los usuarios de TransMilenio señalaron que para mejorar el servicio en este sistema de transporte se deben articular la operación de los concesionarios con los operadores. Y con medidas sencillas como saludar, organizar las filas de ingreso y salida y, mejorar la venta de pasajes se podría lograr una mejor percepción del servicio por parte de los usuarios y así tener una mejor experiencia a la hora de transportarse en los articulados.



Estas observaciones surgieron luego de un sondeo realizado por la Veeduría Distrital en nueve portales Norte, Usme, Tunal, calle 80, Américas, 20 de Julio, Suba, El Dorado y Sur y la estación intermedia Ricaurte.

Según la Veeduría, el sondeo arrojó que la falta de apropiación por parte de la ciudadanía de una estrategia de formación pedagógica y sensibilización es el tema en el que TransMilenio registra un menor porcentaje de cumplimiento con el 53 por ciento.



Por su parte el componente de infraestructura obtuvo un porcentaje de cumplimiento bajo, del 41 por ciento. "Este componente evaluó la accesibilidad de los usuarios y personas con discapacidad, la congestión en los puntos de atención, la imagen institucional, la señalización, la publicación de información, la organización de los flujos de usuarios, la percepción de seguridad, la línea telefónica y el sitio web", asegura la Veeduría.



Otra recomendación que se concluyó con el estudio señala que se debe hacer seguimiento al cumplimiento de protocolos de atención como presentación, amabilidad, iniciativa, cualificación, orientación hacia las personas, autocontrol, flexibilidad y uso de lenguaje claro por parte de los funcionarios de TransMilenio en las estaciones visitadas.

Las cifras que arrojó el estudio indican que el 44 por ciento de los usuarios

señalan que los instrumentos más adecuados para mejorar la cultura ciudadana son las campañas; el 37 por ciento aseguró que las multas, el 11 por ciento dijo que se debe privar de la libertad a los que incumplan las normas y el 7 por ciento que se debe hacer trabajo social y personal comprometido con la seguridad.





"De igual forma, se evidenció que el 54 por ciento de los ciudadanos no cuentan con la tarjeta TuLlave personalizada y el 3 por ciento no la conoce. El 36 por ciento aseguró no conocen el proceso de personalización ni los puntos para realizar el trámite", dice el estudio de la Veeduría.







El 82 por ciento de los usuarios dijo que la presencia de vendedores informales genera desorden y el 65 por ciento consideró que generan percepción de inseguridad y que en los portales se debe adecuar un espacio para las ventas informales.



TransMilenio responde

Sobre el tema de cultura ciudadana TransMilenio señaló que "pusimos en marcha una política de cultura ciudadana de TransMilenio que contempla las siguientes estrategias: puntos con sentido, transformando, transmillennials, ciudadano digital, campaña anti- evasión y TransMilenio se Mueve para Todos que, junto a otras acciones, están enfocadas a la generación de mutua regulación, corresponsabilidad y control social".



Sobre le ingreso de los pasajeros al bus TransMilenio aseguró que "con el objetivo de mejorar la prestación del servicio, se puso marcha una estrategia de regulación de filas y organización de los flujos de usuarios para facilitar el ingreso de los viajeros a los buses de la red troncal"



Sobre la seguridad TransMilenio dijo que desde enero del 2016 a mayo de 2018, la Policía de Transporte Masivo ha impuesto 7.300 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia en el sistema, 591 capturas de las cuales 579 fueron en flagrancia y hasta mayo de este año se han aprehendido 2.174 productos a vendedores informales".

Riesgos de microcorrupción en las afueras del Supercade de Movilidad

La Veeduría también informó que se identificaron posibles riesgos de corrupción, a las afueras del Supercade de Movilidad. "Se realizó el ciudadano incógnito a las afueras del Supercade de Movilidad y se evidenció la presencia de tramitadores que engañan a ciudadanos con información errónea o ayudan a hacer maniobras fraudulentas para evadir la responsabilidad de los infractores, hechos que se informaron a la Secretaría", aseguró la Veeduría.