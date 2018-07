El fallo que salvaría a la Personera de Bogotá de un carcelazo

Un fallo de la Corte Constitucional que unifica los criterios de la estabilidad para cargos de libre nombramiento y remoción determina que no hay fuero laboral cuando el único requisito que falta para la pensión sea la edad. En otras palabras, significa que ningún funcionario de esas características podrá atornillarse al puesto con el argumento de que le falta poco tiempo para pensionarse.

Esta decisión sería pieza clave en el caso que se adelanta contra la personera distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar, a quien se le ordenó 30 días de arresto y una multa de 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes por desacato.



La funcionaria declaró insubsistente, en agosto del 2016, al personero delegado II para lo penal, Eduardo José Herazo Sabbag, de 59 años de edad.



Tras la decisión, el ciudadano interpuso una tutela con el argumento de que él es un prepensionado. Un juez ordenó su reintegro al mismo cargo o uno similar donde Herazo Sabbag ganaba más de 17 millones de pesos. La personería le ofreció un cargo por 8 millones de pesos, pero él lo rechazó. También se abrió la posibilidad de un contrato de prestación de servicios por 20 millones de pesos y tampoco lo aceptó, con el argumento de que “tiene que ser en el mismo cargo o similar con la misma remuneración”, dijo este lunes Herazo a este diario.



La reciente sentencia SU003/18 advierte que si ya se tienen las semanas, “el requisito faltante de edad puede ser cumplido de manera posterior, con o sin vinculación laboral vigente. En estos casos, considera el alto tribunal que no se frustra el acceso a la pensión de vejez”.

La Corte revocó una decisión proferida por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bucaramanga y negó en última instancia la tutela al ciudadano Alfonso Serrano Ardila, que se desempeñó en el cargo de secretario general en la Dirección de Tránsito y Transportes de esa ciudad.



Serrano Ardila demandó la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, seguridad social y mínimo vital y móvil. Sin embargo, a lo largo de la sentencia se desvirtuaron varios de los argumentos.



Y en términos generales, este sería el caso de Herazo Sabbag y otros trabajadores que aducen fuero laboral.



Sobre el tema, Germán Ponce Bravo, docente universitario y experto en derecho laboral de la Universidad Externado de Colombia, dijo que, sin conocer al detalle, la personera en principio tendría la razón.



“Yo no puedo darle fuero de estabilidad laboral de prepensionado a un funcionario público cuyo cargo sea de libre nombramiento y remoción porque si hago eso, desnaturalizo el sentido que tiene la existencia de cargos de esas características que consiste en dirección, confianza y manejo”, dijo el experto.



En este sentido, puso como ejemplo la llegada del nuevo gabinete ministerial y los equipos de confianza. “Que tal yo como viceministro llegar a decirle a un ministro que me faltan tres años para pensionarme y que no me puede despedir hasta que cumpla los 63 años. El ministro tiene derecho a implementar la política pública y a gerenciar el Ministerio de Trabajo con personas de su confianza. Si no es así, se terminaría afectando el servicio público”, advirtió.



Ante la decisión de la Corte Constitucional, Herazo Sabbag dijo que fue una sentencia posterior a su tutela, pero el experto en derecho laboral Ponce Bravo advierte que la Corte no solucionó un caso particular, sino que se pronunció sobre la administración pública “como un bien de todos. El Estado funciona con este tipo de cargos para garantizar el bien común. El cargo es del Estado, no es del funcionario”, precisó.

BOGOTÁ@BogotaET