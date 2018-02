Fallo a favor de la Uaesp por $ 8.462 millones

Un fallo en primera instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordena a la sociedad Aseo Técnico de la Sabana (Atesa) pagarle a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) $ 8.462 millones, por incumplir parte de un contrato de aseo celebrado en el 2003.

Esta sentencia, según el documento conocido por EL TIEMPO, obliga a esta empresa (de la cual es social el reconocido empresario William Vélez) al pago de ese dinero, que equivale a los vehículos compactadores de basura que no fueron revertidos a la Uaesp, tras terminar el contrato en el 2013.



Entendidos en el tema señalan que posiblemente hoy no existan físicamente esos carros (quizás fueron chatarrizados o ya no sirven) y por eso se tasa en dinero su valor. La decisión, que es apelable por parte de Atesa, pasaría a manos del Consejo de Estado para ratificar o cambiar la decisión del Tribunal.



Apartes del fallo señalan que los bienes que se ordenaron revertir no son los que adquirió el contratista con su capital, “sino con los recursos públicos derivados de las tarifas pagadas por los usuarios”.



Atesa señala en el documento que su única obligación en cuanto a la reversión era “la de devolver los bienes entregados por la entidad contratante, y como no los hubo, no existe deber alguno”.



Según fuentes de la Uaesp consultadas por EL TIEMPO, aunque esta decisión favorece en primera instancia al Distrito y no tiene precedentes, es muy probable que no prospere ante el Consejo de Estado.



En oportunidades anteriores, esa misma solicitud había sido pedida por el Distrito para que le revirtieran los carros compactadores, pero no fue fallada a su favor por parte de los tribunales de arbitramento, al señalar que estos vehículos son propiedad de los concesionarios que prestaban el servicio de aseo (Lime, Atesa, Ciudad Limpia y Aseo Capital), antes de la entrada en operación del modelo de aseo del exalcalde Gustavo Petro.



La recolección de basuras era realizada por privados que ganaron la licitación en el 2003, pero en diciembre del 2012, cuando la pasada administración decidió estatizar este servicio, empezó la disputa para que los compactadores fueran entregados al Distrito. En su momento, los operadores se negaron a devolverlos, y a partir de ahí se iniciaron diversos pleitos entre los concesionarios y la Uaesp, la cual reclamaba la “restitución de bienes al Estado por parte de los particulares”.



En septiembre del 2015, un laudo de arbitramento falló a favor del concesionario Ciudad Limpia y declaró la ausencia de derecho y facultad legal de la Uaesp a “reclamar la reversión de los vehículos utilizados para la prestación del servicio. Las partes no acordaron la reversión de los vehículos automotores”, rezaba la decisión, perdida entonces por el Distrito.



Mauricio Rodríguez, abogado de Atesa, dijo que el fallo no está en firme y lo van a apelar esta semana. “Esto no es multa ni plata en efectivo, es el costo de los carros, y la liquidación fue unilateral de la Uaesp”.



Agregó que hay antecedentes en el Consejo de Estado que les dan la razón a ellos (los concesionarios), lo mismo que los tres tribunales de arbitramento que pusieron los otros prestadores de servicio y que tumbaron las resoluciones de la Uaesp.

BOGOTÁ

