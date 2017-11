Tras 7 meses en coma, falleció Daniela García, herida en salida de TM

Daniela García, la estudiante de 22 años que recibió un disparo en el costado derecho de su cabeza por oponerse a un atraco, cuando salía de la estación 21 Ángeles de TransMilenio en Suba, falleció después de debatirse 202 días entre la vida y la muerte.



Con su voz quebrantada por el dolor, Flor Alba Rincón confirmó el deceso de su hija, este domingo a las 9 de la mañana, en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Shaio.

La joven fue sometida a varias cirugías, a terapias físicas, respiratorias y ocupacionales, pero durante el tiempo que duró su lucha, todas las señales de vida fueron actos reflejo producto de los daños que dejó el proyectil que se alojó en su cerebro.



Desde el comienzo, los profesionales dejaron claro que eran prácticamente nulas las posibilidades de que la estudiante despertada del coma. “Uno nunca pierde la fe”, repetía su madre, Flor Alba, que vivió como propias las innumerables crisis que sufrió su hija durante la hospitalización.



“Ella siempre estuvo muy mal. Los últimos días tuvo problemas respiratorios, tenía muchas fiebres. Hace como unos 20 días tuvo cuatro paros respiratorios. Ha sido un dolor permanente, un dolor diario”, dijo Rincón.



Desde ahora, la lucha por su hija se traslada de la clínica donde la acompañaron hasta el último segundo de vida, a las calles y los estrados judiciales, donde esperan lograr justicia y dar con el asesino que les arrebató la vida de la joven, quien era estudiante de Diseño Gráfico de la Universidad de los Andes.



A Flor Alba y su esposo, Julián García, al estar los últimos siete meses dedicados a los cuidados que podían brindarle a Daniela, mientras la visitaban, poco tiempo les quedó para estar pendientes de los avances del caso que es llevado por la Fiscalía.



“Ahora que mi niña no está, más que nunca, vamos a estar pendientes de lo que pase con el caso. Todo este tiempo estuvimos dedicados a la salud de Daniela y nada más nos interesaba. Pero nuestro deber, a partir de este momento, es presionar para se coja al responsable del daño irreparable que nos hizo”, dijo Rincón.



De acuerdo con la madre de Daniela, esta semana la Fiscalía le entregó a la familia el teléfono celular de la joven y les dijo que tenían pistas del agresor. Sin embargo, no les precisaron de qué se trataban para no afectar la investigación sobre el crimen.

Flor Alba Rincón, madre de Daniela, le dijo a EL TIEMPO que, ahora más que nunca, presionarán para que den con el homicida de su hija. Foto: Familia de Daniela

La última pista clave para dar con el homicida se dio a conocer el pasado 27 de mayo. En ese momento, la Policía Nacional reveló las imágenes de una cámara de seguridad ubicada a pocos metros del lugar en el que ocurrió el ataque y en las que se ve a un hombre huyendo por los arbustos de una de las vías.



“Es una persona que está aproximadamente entre los 22 y los 26 años de edad, mide 1,70 metros y es de contextura delgada y piel trigueña”, afirmó, tras la publicación del video, Erwin Grijalba, jefe del grupo de homicidios de la Seccional de Investigación Criminal de Bogotá (Sijín).



A pesar de que por información sobre este hombre, la Sijín ofrece hasta 10 millones de pesos, a la fecha, los padres de Daniela no han tenido conocimiento sobre si se ha recibido algún otro tipo de información valiosa.



Aunque, en ocasiones, Daniela movió sus extremidades y hasta respiró por sus propios medios, lograr que despertará era un milagro en el que su familia siempre tuvo fe.



Quienes conocieron a Daniela, la recuerdan como una joven juiciosa y apasionada por su carrera, la cual estaba a punto de terminar, puesto que ya se encontraba realizando la práctica profesional y terminando la tesis de grado.



De hecho, varios compañeros de su universidad, después de enterarse de la tragedia, a través de los medios, acudieron a la clínica Shaio, para dejar mensajes de aliento por la joven y su familia, así como para pedir que se haga justicia y no sigan existiendo actos violentos contra las mujeres.



En el sitio del ataque, los estudiantes de Diseño Gráfico de Los Andes además realizaron un mural con el rostro de la joven, en su honor.



El cuerpo de Daniela permanece en el Instituto Medicina Legal desde este domingo. Se espera que este lunes, esta autoridad confirme la fecha de la entrega a sus familiares y, asimismo, conocer la fecha de sus honras fúnebres.

El trágico 18 de abril, el día en que fue atacada

Aproximadamente a las 11 de la noche del martes 18 de abril, la estudiante salió de la estación 21 Ángeles, en Suba. Se dirigía a su casa, pero fue abordada por el hombre que le disparó.



Las primeras hipótesis indicaron que Daniela opuso resistencia a un robo y el agresor se salió de control, pero no se llevó sus pertenencias.



No obstante, su familia no descartó que el atacante quisiera abusar de Daniela y, por eso, la respuesta de este ante la reacción de ella fue intentar matarla.

VANESSA PEREA BONILLA

EL TIEMPO ZONA

vanper@eltiempo.com