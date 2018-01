Operadores piden a operarios de Aguas de Bogotá enviar su hoja de vida

La medida se adoptó para contrarrestar las trabas que han originado desinformación y han entorpecido la posibilidad de que los trabajadores sean considerados para hacer parte de los nuevos operadores del aseo.



La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) y los cinco nuevos operadores del servicio de aseo en Bogotá decidieron agilizar el proceso poniendo a disposición de los trabajadores cuentas de correo para que envíen personalmente sus hojas de vida.

También las pueden enviar a las direcciones de las oficinas donde están funcionando los operadores de las Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) en este momento.



ASE 1

Promoambiental Distrito S.A ESP

Cra 43 A No. 24ª-89 (Barrio Quinta Paredes) o Cra 50 No. 100-40 (barrio Pasadena)

Fdogarcia7gmail.com



Ase 2

LIME S.A. ESP

Cra 62 No. 19-04 Int 4 (puente Aranda)

lime@lime.com.co



Ase 3

Ciudad Limpia S.A. ESP

Calle 59c Sur No. 51-50

amartinez@ciudadlimpia.com.co



Ase 4

Bogotá Limpia S.A. ESP

Calle 93 No. 14-71 piso 2

bogotalimpia@hehcol.com



Ase 5

Área Limpia Distrito Capital S.A. ESP

Calle 36 No. 21-10 piso 3

arealimpiacontrataciones@gmail.com