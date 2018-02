El ‘sexting’, una amenaza que se extiende por la ciudad

Buena, bonita y bogotana (BBYB). Este es el sitio web con el que un hombre amenazó a su pareja, una joven universitaria. Si no continuaba su relación con él, las fotos y videos íntimos que ella le había enviado en medio de la relación amorosa, iban a aparecer en esta página, que es de contenido sexual explícito.



No contento con esta presión, el despechado joven incluso amenazó a la estudiante con llenar la universidad de fotos suyas completamente desnuda.

A esto, según cuenta Juan Camilo Díaz, profesor del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana, se le denomina ‘sextorsión’. En Bogotá se presentaron entre el 2016 y lo que va del 2018 403 casos de esta modalidad, según la Policía.



El académico señala que este tipo de situaciones están desbordadas entre los universitarios y también entre estudiantes de bachillerato en Bogotá. Advierte que a su despacho llegan profesores y rectores de universidades y colegios solicitando asesoría y conferencias, la mayoría de las veces, sobre cómo abordar el ‘sexting’.



Díaz empieza por explicar que este último es el envío voluntario de material íntimo a través de aplicaciones móviles, como WhatsApp o por la web. Esto es considerado relativamente normal entre las parejas y en sí no representa un delito, pero tiene unos riesgos enormes que se hacen evidentes en casos como el de la joven estudiante universitaria.



Sin embargo, hay situaciones donde las exigencias son económicas o de más material sexual, lo que ya configura cargos directamente por extorsión. Ante esto, las autoridades y expertos proponen a quienes practican el ‘sexting’ tener precauciones.



“El propietario de una imagen, tan pronto la entrega o permite que lo graben haciendo exposiciones de su cuerpo, pierde de inmediato el control sobre ella”, manifestó el brigadier general Jorge Luis Vargas Valencia, director de Investigación Criminal e Interpol.



El oficial señaló que el aumento de casos derivados del ‘sexting’, como el ‘grooming’ –que es la modalidad en la que un mayor de edad se hace pasar por un menor en una red social– van en aumento, pero que se debe a la penetración del internet en la ciudad, “los niños ya no hablan sino que chatean”, dijo.



De acuerdo con cifras del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MinTic, el 80 por ciento de los hogares bogotanos están conectados a la web, lo que hace difícil tener un control sobre el fenómeno. Pese a esto, la Policía señaló que entre el 2016 y enero del 2018, en Bogotá se han presentado 41 denuncias por hechos relacionado con el ‘sexting’.



El general explica que esta cifra, que parece baja, es porque las personas que están en medio de una ‘sextorsión’ o algo similar, no hacen las denuncias, o dejan tirado el proceso por la desconfianza en la justicia. En el ámbito nacional, entre el 2014 y enero del 2018, se recibieron más de 2.843 denuncias y se capturaron a 150 personas. Seis de estas detenciones sucedieron en lo que va corrido de este año.

“Se ha identificado a personas adultas, delincuentes que se aprovechan de la inocencia de los niños, usando técnicas como el ‘grooming’, con perfiles falsos, para obtener de manera fraudulenta imágenes con contenido obsceno. Esto inmediatamente se ve como un delito del Código Penal”, compartió el general Vargas.



Por otro lado, de acuerdo con Johana Arroyave, periodista y columnista de temas de sexo y relaciones, una problemática adicional que se está haciendo visible es la presión a la que niños y adolescentes están siendo sometidos por su núcleos de amigos o compañeros, quienes, en ocasiones, para aceptarlos en su grupo, exigen este tipo de fotografías.



“Yo creo que esto ya es responsabilidad de los papás, cuando uno es pequeño se deja llevar por presiones escolares, de cosas como querer pertenecer a un grupo popular del colegio”, apuntó Arroyave.



En el MinTic anunciaron que a través de la plataforma Te Protejo –donde se denuncian delitos en contra de la infancia– se procesaron en el 2017 8.976 reportes, de los cuales el 59 por ciento correspondieron a la categoría de material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes.



De hecho, en la cartera anunciaron que está en marcha la iniciativa en ‘TIC confío’, que ofrece herramientas para enfrentar los riesgos asociados al uso de nuevas tecnologías, como el ‘grooming’, el ‘sexting’, el ‘phishing’, el ciberacoso, la ciberdependencia y el abuso sexual infantil.



“En ‘TIC confío’ realiza cátedras gratuitas y cuenta con diversos canales digitales, que se actualizan con contenidos para niños, padres de familia, educadores y público en general”, confirmaron en esa sede gubernamental.



El general Vargas afirmó que desde la Policía se están trabajando desde tres frentes para reducir este flagelo. Una de prevención que se articula con las entidades de los municipios y ciudades, otra de investigación y, finalmente, un componente de despliegue y articulación con autoridades de otros países.

Cuide a sus hijos de pedófilos en las redes

Desde el centro cibernético de la Policía de Bogotá se enviaron una serie de recomendaciones para que usted esté pendiente de su hijo y la interacción que tiene con sus dispositivos móviles y redes sociales.



Por un lado señalan que es muy importante controlar los horarios de uso de internet y también instalar en los aparatos de los niños controles parentales, que envían alertas cada vez que un contacto emite mensajes sugerentes o menciona palabras de contenido sexual. Por otro lado, sugieren hacer una verificación y constante monitoreo del historial de navegación del pequeño y revisar los contactos y amigos en sus distintas cuentas de redes sociales.



“No es normal que un niño de 12 o 13 años tenga más de 2.000 seguidores, es importante estar pendientes de los hijos. Así como usted no lo suelta solo en un parque, pues tampoco lo deje solo en un mundo virtual que está lleno de pedófilos y delincuentes”, sentenció el general Vargas.

Si va a 'sextear' tenga en cuenta estos consejos

Johana Arroyave opina que el problema no es que el ‘sexting’ (que lo explica como un término moderno para referirse al envío de mensajes calientes) se practique, sino que no se tengan en cuenta los riesgos. Además, sugiere, es algo muy común de esta generación. “Lo que la gente debería tener muy claro antes de sextear es si la persona es de confianza, inclusive muchas veces hacerlo con tu pareja puede ser un riesgo. Tienen que existir límites para enviar fotografías de contenido explícito, por ejemplo, no dejes que se te vea tu cara”, recomendó la columnista.

ÓSCAR MURILLO MOJICA

EL TIEMPO

En Twitter: @oscarmurillom