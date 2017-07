Expresidente del Concejo cuestionó fallo contra la venta de ETB

Luego de que el martes pasado se desató una polémica al conocerse que el juez cuarto administrativo de oralidad, Leonardo Antonio Castañeda, quien suspendió la venta de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), había sido contratista de la pasada administración y se había desempeñado como abogado especialista de la Unidad de Mantenimiento Vial, el concejal y expresidente del cabildo, Roberto Hinestrosa, del partido Cambio Radical, se manifestó respecto a esa decisión.

Como un acto con posibles valoraciones falsas de las pruebas y con alto contenido político calificó el concejal el fallo que el pasado 12 de mayo declaró la nulidad del artículo 140 del Plan de Desarrollo, que autoriza a la Administración a vender las acciones que tiene el Distrito en la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá.



El cabildante afirmó, mediante un comunicado de prensa, que concejales de la oposición engañaron al juez con la idea de que los concejales del Polo Democrático, en representación de la ciudadanía, no habían sido escuchados.



El cabildante Hinestrosa, quien ejercía como presidente del Concejo cuando se debatió el actual Plan de Desarrollo, confirmó que durante las 14 horas y 30 minutos que duraron el debate y la aprobación del artículo 140 del plan, los opositores intervinieron siete horas y nueve minutos, y se les concedió el uso de la palabra en 279 oportunidades.



Los cinco concejales del Polo Democrático, Álvaro Argote, Celio Nieves, Venus Albeiro Silva, Manuel Sarmiento y Nelson Castro, intervinieron 126 veces, para un total de cuatro horas y 48 minutos.

Por otro lado, los cabildantes Hollman Morris, del Movimiento Progresistas; Gloria Stella Díaz y Jairo Cardozo, del partido Mira; y Antonio Sanguino, de Alianza Verde, intervinieron durante dos horas.



Según esta información, entregada por el concejal Hinestrosa por medio de su oficina de prensa, se comprueba que el 30 de mayo del año pasado, cuando se aprobó el artículo 140 del Plan de Desarrollo del gobierno actual, “se brindaron todas las garantías en el debate y no se vulneró el derecho de participación de quienes se oponían a esta iniciativa”.



Además, el político hace un llamado a las autoridades judiciales para que “asuman con responsabilidad la tarea de emitir sentencias judiciales y no se dejen llevar por apasionamientos políticos, argumentados en mentiras de la oposición y presuntamente falsa valoración de pruebas”, finaliza el comunicado.



Luego del fallo y la polémica tras conocerse los trabajos del juez en la alcaldía pasada, desde la Administración Distrital anunciaron: “No hay razón para que la Alcaldía recuse al juez. Nosotros seguimos en el proceso de apelar la decisión que se adoptó en contra de la venta de la ETB y no acudiremos a otra instancia distinta”.



BOGOTÁ