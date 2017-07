Mal manejo de basura fue la causa de la explosión en Usaquén

17 de julio 2017 , 09:05 a.m.

Bajo observación permanecen cuatro hombres, entre los 20 y 65 años, por las quemaduras en varias partes de sus cuerpos, luego de la explosión que dejó al menos 43 personas lesionadas y 66 viviendas afectadas en el norte de Bogotá.

La acumulación de basura en el ducto del 'shut' del edificio Santa Lucía, ubicado en la calle 191A con carrera 11A, fue la causante de la emergencia.

Los heridos, afectados por los gases, se recuperan en dos hospitales de la ciudad.

Los hechos se presentaron hacia la 1:00 a. m. del domingo, cuando un fuerte estruendo despertó a los residentes y vecinos de los 17 pisos de la torre dos.



“Fue espantoso. Todo temblaba y luego los vidrios comenzaron a estallar. Pensamos que se trataba de una bomba”, relató Jéssica Mora, una joven de 22 años que vive en el décimo piso del inmueble.



De acuerdo con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, una bolsa de basura de gran tamaño generó el taponamiento del ducto que conecta a cada piso con el 'shut'. Debido al estancamiento y a la imprudencia de algún residente que arrojó un elemento incendiario se produjo un incendio, generando gran cantidad de humo en todos los pisos.



Los ciudadanos, al percatarse de la nube de humo, realizaron la evacuación inmediata de sus viviendas. La apertura de puertas y ventanas en toda la torre generó ventilación y esta alimentó el incendio, causando la onda explosiva que destruyó las viviendas.



“La gente gritaba pidiendo ayuda, había personas con cortaduras por los vidrios. Fue terrible. Al final, todo el conjunto fue evacuado y tuvimos que pasar la noche aquí en el parque frente al edificio, sin dormir”, relató Mora.



No es la primera vez que sucede una emergencia como esta en la capital. En el 2009, las familias de 40 apartamentos en el barrio Salitre resultaron afectadas porque en el ducto de las basuras arrojaron un elemento incendiario que causó la conflagración y la posterior explosión del ducto del shut. Así mismo, las autoridades recordaron que una situación similar se presentó hace unos años en el barrio Sotileza.



Según Pedro Manosalva, director del Cuerpo de Bomberos de Bogotá,

Por otro lado, en una labor de más de 12 horas, las autoridades prestaron atención a los afectados y realizaron la verificación de cada apartamento con los respectivos habitantes, para conocer las condiciones de sus viviendas y permitirles sacar objetos de valor y medicamentos.

Incendio en edificio Ágora, frente a Corferias

Los organismos de atención de emergencias evaluaban este domingo los daños y las causas del incendio que se presentó en el edificio Ágora, una construcción que se levanta frente al recinto de Corferias, en el barrio Quinta Paredes (Teusaquillo).



Según comunicado de la Cámara de Comercio de Bogotá, la primera hipótesis "indica que por causa accidental, el origen del incidente se presentó por un corto circuito en una extensión que energizaba un equipo de soldadura", pero que el daño representa solo el 0,3 por ciento del total de la construcción.



Los hechos, que no dejaron ninguna persona lesionada, se presentaron a eso de la 1 p. m. Una nube de humo alertó a los ciudadanos, que de inmediato llamaron a la línea 123.



Entre 7 y 8 minutos tardaron en llegar los bomberos con sus máquinas y lograron controlar el incendio estructural.



Fueron 31 hombres, cuatro máquinas extintoras, tres carrotanques, una máquina para atención en casos de altura, los que trabajaron en las llamas.

La presidenta de la Cámara de Comercio, Mónica de Greiff, aclaró que los daños no fueron en Corferias, sino en un edificio en construcción frente al recinto, al tiempo que agradeció la acción de los bomberos.

Cómo prevenir incidentes

El teniente Jairo Bolaños, coordinador del equipo de investigación de incendios del Cuerpo de Bomberos, hace varias recomendaciones.



1. Manejo de las basuras:

si es una bolsa muy grande, esta debe ser depositada directamente en el ‘shut’, no por el ducto, para no colapsarlo.

2. Evite arrojar cualquier elemento incandescente en el ducto del ‘shut’, pues puede provocar un incendio.

3. Estos ductos, preferiblemente, no deberían construirse sobre la misma ruta de evacuación, como las escaleras.

4. Mantener el ‘shut’ lo más limpio posible.

5. Si hay una acumulación de gas, espere en su hogar el aviso de evacuación.

6. Inmediatamente llamar a la línea 123.



