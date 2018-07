Exhabitantes de la calle intentan que otros sigan su mismo camino

Avenida Boyacá con calle 66. Hace poco amaneció. Del caño sale una mujer, no aparenta más de 25 años, está vestida de negro. Se da cuenta de que alguien la mira, escarba entre desperdicios y comienza a descubrir lo que parece un machete afilado.

Pero pronto se da cuenta de que el canal, atiborrado de basura, se llenó de gente con chaquetas azules. Entonces, ella, vestida de negro, con las manos entre sus bolsillos, se pierde entre las aguas negras y repletas de heces humanas. “Se va a abastecer pa’l desayuno”, dice una voz que se disipa entre el ruido de la jornada y un cielo que amenaza con descargar un aguacero.



De nuevo, la Secretaría de Integración Social se toma un pedazo olvidado de ciudad con los Ángeles Azules; esta vez, con un grupo vinculado al hogar Comunidad de Vida El Camino. Son 30 exhabitantes de la calle que vuelven a enfrentarse con su pasado, que quieren que por lo menos un indigente acepte la ayuda del Distrito.



“¡Venga, papá!, ¡váyase conmigo!”, le grita Harold a un hombre que se esconde debajo del puente. Él, de Tumaco, Nariño, llegó a Bogotá a los 9 años. Su madre lo trajo a vivir con ella en el Minuto de Dios. Pero a los 13 años comenzó a fumar marihuana, le robaba a su madre, y así se ganó la expulsión de su hogar.



Recorriendo la ciudad llegó al ‘Bronx’. Allá también perdió uno de sus dedos. “Un día se me ocurrió robarle a un ‘barequero’, un mayorista que llaman, un canguro con un millón ochocientos mil pesos, 30 cajas de pepas, 50 pericos de Transformers y 50 de Homero y encaletarlos. Lo malo fue que me cogieron los ‘sayayines’ ”.



Ya todos dentro del canal nos encontramos de frente con una habitación. Es una cama erigida en tablas y colchones viejos, al lado de lo que parece ser una poltrona, que flota sobre una corriente de aguas nauseabundas. Allá duerme Francis, quien nos permite sentarnos en su morada. “Terminé en la calle porque me dio por probar basuco”.



Ella comenzó siendo jíbara en La Estrada. “Pensé que era un vida fácil, pero me jodí porque el basuco no respeta a nadie”. Ella vive en el caño hace 15 años. Allí es la reina. A veces recicla, a veces duerme, a veces no, a veces simplemente recuerda a sus cinco varones y a sus dos nietos que de vez en cuando, dice, la van a visitar.



Tiene cáncer de garganta, pero nunca ha querido recibir ayuda o irse de allí, ni siquiera cuando se inunda el lugar. Nos despedimos, les recomienda a los jóvenes chupar bareta, pero nunca basuco ni pegante. “Esas drogas no respetan a nadie, ni a las clases sociales”.



Unos pasos más allá, Rubén Cortés, uno de los avanzados en el proceso, saca un tablón de madera y comienza a pintar. Quiere mostrar que lo está intentando. Es una forma de inspirar a quienes lo observan escondidos. “Soy drogadicto. Tengo 35 años y soy de Granada (Meta). Empecé fumando marihuana”.



En Bogotá conoció el opio de coca, dejó el trabajo que tenía en la pollería de su familia, hizo parte del Ejército, pero allá asesinó a dos de sus compañeros, pagó su pena y luego de salir, otra vez, lo consumió la droga. En Integración Social conoció un amor: la pintura. Hoy quiere más formación. Siente que por fin hay algo que lo motiva.



Mientras tanto, en una pared, Willy Gámez, con tiza en mano, escribe su nombre y un mensaje para que otros lo lean y les pique la curiosidad de lo que ofrece el Distrito. Él creció en Los Mártires hurtando celulares y autopartes. “Hace tres años viví el peor día. Me cortaron la cara. Fue una liebre (enemigo)”. Un día se aburrió del desprecio de la gente y este año, por primera vez, se vio limpio, y –dice– quiere seguir así. Es que conoció su voz, grabó unas cuantas canciones.



Son 30 ángeles, entre hombres y mujeres, que bailan, ponen música, entregan volantes, tratan de explicar qué hacían allí, esperando a que por lo menos uno, que para ellos ya es suficiente, dijera sí a la ayuda. Y llegó. Un joven de 20 años, de Puerto Boyacá, descendió de la calle hacia el caño y pidió una tiza para estampar la silueta de su mano. Era solo piel y huesos. “Sí quiero ayuda, yo me voy”, dijo con esa voz rural, tímida y opacada por la inclemencia urbana. Había sido pateado y humillado. No tenía ropa, no había comido. No aguantaba más.



Alguien gritó: “¡Sí se puede!”, en medio del estruendo de un tambor. Y así se fueron los 30 ángeles, satisfechos de que por lo menos uno decidiera subirse al vehículo que lo conduciría al hogar.



CAROL MALAVER

