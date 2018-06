Exdirectivo de Sutec dice que no firmó balances para semaforización

El novelón de la licitación por 173.000 millones de pesos con la que se busca modernizar la red de semáforos de Bogotá y que está paralizada desde enero mientras se investiga si es verdad que se presentaron balances y situación financiera falsos de la firma Sutec Argentina, socia de Siemens, con quien ganó el contrato, tiene un nuevo capítulo.

EL TIEMPO habló con Andrés Saavedra Camerano, presidente de Sutec hasta el 28 de abril del 2016, quien niega que haya firmado estados financieros de la compañía correspondientes al 2015, porque nunca fueron certificados por contadores y auditores, y menos del 2016, porque él ya no era directivo de la empresa.



El pronunciamiento lo hizo porque han circulado copias de papeles en las que aparece su nombre en los documentos que fueron presentados para la licitación de semáforos.



La Secretaría de Movilidad no ha entregado ninguna información oficial sobre este asunto, pero tramitó un proceso ante la Fiscalía para confirmar si hubo falsedad, y ya pidió a través de la Cancillería una respuesta definitiva de Sutec Argentina sobre la denuncia. Mientras estas respuestas llegan y se define el futuro de la semaforización, Andrés Saavedra Camerano habló por teléfono con EL TIEMPO.

¿Quién firmó los papeles que presentaron para la licitación de Bogotá?

​

Yo nunca logré hacer balances del año 2015. Yo estuve citando a los accionistas a reuniones desde junio del 2015 y finalmente el 28 de abril del 2016 fueron a reunirse conmigo. Al principio, las citaciones iban dirigidas a buscar salidas económicas a Sutec y, finalmente, cuando vi que no había ningún interés por parte de ellos, me tocó renunciar. Yo presento un informe y queda en acta que yo no pude presentar balances.



O sea, no hubo balances ni siquiera del 2015…

​

A mi cargo no había. Es que la situación económica de la compañía en ese momento era tan grave que se les debía al contador, a los auditores y al síndico hasta siete meses de salario, y ellos se negaron a presentar balances generales.



Entonces, ¿por qué aparece su firma en esos balances?

​

Imposible. Es más, yo vi una foto de las que fueron publicadas y, realmente, esas no son mis firmas, tampoco es la firma del auditor, y la del síndico se parece, pero tampoco es. Además, cuando sale un estado financiero de esos en Argentina, que tiene más o menos unas 25 hojas, al inicio llevan una postilla y una certificación de un escribano (notario en Argentina).



¿Y este no las tiene?

​

Yo nada más conocí una hojita con unos sellos, y uno se queda muy extrañado de estos y de la información que llevan, que no es. El formato está mal y los valores no se parecen siquiera; los valores del 2014 se acercan, pero no son.

Arriba, las firmas supuestamente falsas (facsímil publicado por 'El Espectador'); abajo, las de un documento del 2014. Ambos enviados por Saavedra a EL TIEMPO.

¿Se puede decir que Sutec falsificó los documentos?

​

Yo no puedo entrar a discutir ese tema, pero lo que sí puedo decir con toda la claridad del mundo es que Andrés Ernesto Saavedra Camerano jamás firmó un balance del 2015, porque ni siquiera lo conozco.



Entonces, ¿quién firmó?

​

No tengo idea. Y yo te puedo mostrar las firmas reales de los balances del 2014, donde están la de la señora Silvia como síndico, el señor Saverio (Di Giorgio) como auditor y la mía, y te darás cuenta de si las firmas son iguales o no (ver facsímil). Entonces, si presentaron balances del 2015 firmados por mí, es un error. Yo no firmé jamás un balance del 2015.



¿En su presidencia, Sutec tenía la suficiente solvencia para ganar la licitación?

​

En ese momento era imposible porque no teníamos certificado fiscal en Argentina y no teníamos la solvencia económica. No sé cuáles son los indicadores financieros que estaban exigiendo, pero yo llego a Sutec, en el año 2012, en representación del señor José Villalba, a buscar la forma de tratar de sacar la empresa adelante porque se encontraba en una situación financiera bien compleja. Durante 2012, 2013 y 2014 hicimos un trabajo bastante fuerte, recuperamos contratos, los pusimos a tono en su gestión, pero en el 2015 ocurrieron varias cosas, tanto internas de negociaciones que los dueños de la empresa hicieron como una situación de un año electoral, y entonces eso llevó a una iliquidez fuerte que nos afectó. Teníamos cuentas por cobrar altas, pero la iliquidez era fuerte. Adicionalmente se empezaron a perder los contratos más grandes que se tenían con la ciudad de Buenos Aires, que representaban casi el 60 por ciento de los ingresos de Sutec.



¿Cuáles eran los contratos?

​

Los contratos más importantes que tenía Sutec, que representaban el 60 por ciento de sus ingresos, eran la semaforización y alumbrado público de la ciudad de Buenos Aires.



O sea que Sutec sí tiene experiencia para manejar la semaforización...

​

Tiene toda la experiencia del mundo. Es de las empresas más viejas en prestar ese servicio.



Hoy, ¿quién es dueño de Sutec?

​

Sutec Argentina tiene un gobierno corporativo. Tiene como dueño a Sutec Holding y adicional a esta, a Remberto Merlano. Y dentro de Sutec Holding hay varios accionistas, entre esos el señor José Villalba, Remberto Merlano y Jorge Guerra.



¿Quién nombra al actual presidente, Andrés Cufiño?

​

Andrés Cufiño va a Argentina en abril del 2016, pues necesitaban un reemplazo por mi renuncia. Lo lleva Remberto Merlano.



¿Usted ha hablado con el señor Cufiño?

​

Yo no hablo con el señor Cufiño desde el 24 de junio del 2016.

REDACCIÓN BOGOTÁ