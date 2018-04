Abogado protagonista de agresiones dice que denunciará a patrullera

02 de abril 2018 , 08:19 a.m.

El excandidato a la Cámara de Representantes por el partido Todos somos Colombia Hernando Félix Zabaleta Echeverry habló a los medios de comunicación tras desatarse una polémica por el video en el que se le ve agrediendo verbalmente a la patrullera Karen Granados, quien le impuso un comparendo por estacionarse en una vía arteria de Bogotá.

“Yo me gano 20 veces más que usted. Yo sí tengo carrera, yo soy especialista, yo no me gano un milloncito de pesos (...) Yo mañana voy a la Procuraduría, a ver si usted tiene para el abogado para defenderse, porque yo sí”, son algunas de las palabras que se le oyen gritar a Zabaleta en la grabación que se hizo viral.

El hombre confirmó a la W Radio que, aunque tiene un sueldo cercano a los veinte millones de pesos, debe al Distrito por cuenta de multas de tránsito alrededor de $3.300.000 pesos.



"Algunas eran fotomultas que pusieron a vehículos de mi propiedad que eran manejados por otras personas. Por estar dedicado a mi actividad profesional, muchas veces omitía presentarme frente a la Secretaría de Movilidad para entrar a debatir esos comparendos y se fueron acumulando (…) Luego vino mi campaña al Congreso y tampoco le puse cuidado a eso", declaró.

Aunque aceptó que reaccionó de forma indebida -pues afirma se sintió pisoteado-, aseguró que interpondrá acciones judiciales en contra de la patrullera Granados porque, según él, se identificó con un número de placa distinto al que aparece en el comparendo.



"Yo tengo un video en el que se ve muy claro cuando ella (la patrullera) firma en la casilla donde dice datos del agente de tránsito y ahí está el número de placa que puso. Y cuando viene otra policía y firma en la casilla de los datos del testigo y ella no se identifica con una placa sino con su número de cédula", dijo el también abogado del excontralor David Turbay.

