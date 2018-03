Ordenan a 10 familias del sector El Lago evacuar sus casas

Con orden de evacuación en mano, entregada por el Idiger, este viernes 16 de marzo, más de 10 familias de residentes del Lago protestan porque aún no se suspende la construcción del proyecto Blue Sky, que comprende una torre de 10 pisos y tres sótanos, y que según ellos sería la responsable de la afectación de sus predios; la obra

se está llevando a cabo en la carrera 16 con calle 80.



En la manifestación, que comenzó a las 10 de la mañana, la comunidad exige que se interrumpa la obra de inmediato, pues el proyecto ya provocó que un edificio quedara totalmente inclinado, que se derrumbara una casa y que otras dos quedaran a punto de caer. Además, son 10 familias con orden de evacuación y, según dicen sus propietarios, no tienen a dónde ir.

Este es el edificio en donde viven las diez familias que recibieron la orden de evacuación inmediata. Foto: Abel Cárdenas

Vecinos de l construcción de la carrera 19 con calle 80 en el barrio El Lago piden que suspenda lindo la obra de inmediato. pic.twitter.com/4q56vFiPAU — EL TIEMPO ZONA (@ChapineroET) 16 de marzo de 2018

La alcaldía local de Chapinero no ha dado respuesta frente a la petición de la comunidad de cerrar la obra, y antes del mediodía de este viernes, no había hecho presencia en el lugar. Sin embargo, en días pasados, según los manifestantes, la alcaldía les dijo que el sí proyecto contaba con los permisos para la construcción.

"No voy a pagar arriendo en otro lado, porque acá tengo mi casa", comentó una de las habitantes afectadas por la obra, quien vive hace más de 10 años en el sector.

Los comerciantes también se han visto afectados por la construcció de la carrera 16 con calle 80 en el barrio El Lago. pic.twitter.com/RHZkDUIlpd — EL TIEMPO ZONA (@ChapineroET) 16 de marzo de 2018

Los residentes salieron a protestar este viernes ante la llegada de una carta del Instituto Distrital del Riesgo (Idiger) en el que se les ordenaba a los vecinos de un edificio de la carrera 16 # 80-07 que evacúen de inmediato la edificación.



Aseguran que llevan dos meses en medio de una pesadilla advierten que no pueden dejar sus viviendas porque no pueden pagar arriendo, teniendo una propiedad en este lugar.



El malestar no es los residentes. Los comerciantes de la zona, que se unieron al plantón, aseguran que las ventas de sus negocios se bajaron hasta en un 60 por ciento, por la decisión de Idiger, el pasado 20 de febrero, de cerrar el paso peatonal que comunica la carrera 15 con la 19, a la altura de la calle 79.



Alfonso Garzón tenía su empresa ubicada detrás de la obra; él comenta que las casas se empezaron a agrietar desde julio del año pasado: "Nosotros nos comunicamos con un arquitecto para que nos orientara sobre lo que se iba hacer al respecto, después de sus estudios recibimos la sorpresa de que iban hacer tres sótanos y que además tenían licencia", comentó el empresario.



Además afirmó que el arquitecto que ellos habían contratado se había reunido con la Constructora Advance S.A.S para advertirles sobre el peligro que significaba para los demás habitantes el no haber implementado los llamados muros de protección. La constructora ya estaba advertida.

Hay dos versiones -la alcaldía local y el Idiger- que no coinciden, pues la alcaldía de Chapinero le dijo a El TIEMPO ZONA que la obra no representaba ningún peligro para la comunidad; sin embargo, el Idiger dio la orden de evacuación inmediata.

¿Cuál es la posición de la alcaldía local frente al caso del edificio El Lago que acabó con toda una manzana ? pic.twitter.com/KVi1To7sBn — EL TIEMPO ZONA (@ChapineroET) 16 de marzo de 2018

Después de que EL TIEMPO ZONA se comunicará con la alcaldía local, el inspector 2D de Policía de Chapinero respondió:



-La alcaldía local de Chapinero ha venido adelantando las visitas de verificación y control de licencia de construcción para el desarrollo del proyecto Blue Sky, de la carrera 16 No. 79 – 81, adelantado por la Constructora Advance S.A.S.



Igualmente, en las Inspecciones de Policía de la localidad cursan actuaciones de vigilancia y control del desarrollo de las obras; se han hecho visitas de verificación y control, y la empresa constructora ha realizado monitoreo del Edificio José Luis.



- Se han efectuado institucionalmente siete (7) visitas de vigilancia y control al proyecto y a los predios aledaños que han resultado afectados, dictando órdenes para la salvaguarda de las personas que habitan estos inmuebles.



-El desarrollo del proceso constructivo del proyecto Blue Sky, de acuerdo con la licencia de construcción y los planos del mismo, se ha venido desarrollando de acuerdo con estos.



-En el proceso se han presentado situaciones no previstas que han conllevado a que algunos predios colindantes a la obra se hayan visto afectados con daños estructurales que han obligado al desalojo y reubicación de sus residentes, lo cual ha asumido la constructora dentro de sus obligaciones y de acuerdo con el acta de vecindad suscrita, previo al inicio de la obra.



-La situación de los predios colindantes afectados por las características del terreno, agravados por la construcción del proyecto Blue Sky viene siendo atendida directamente por la Constructora Advance SAS, dando soluciones a los predios que han sido afectados, amén que los propietarios y/o arrendatarios han instaurado querellas policivas para la resolución de las perturbaciones que les ha ocasionado la construcción de la obra, que actualmente se tramitan dentro de los parámetros de la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia.



Además, afirmaron que con relación a los predios que se han visto afectados estructuralmente, "han sido desalojados por sus propios habitantes y actualmente se encuentran deshabitados, pendientes de los procesos de reconstrucción, que se deben surtir en el momento en que los asentamientos de la obra se estabilicen".



