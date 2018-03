Residentes de Niza IX inician cuenta regresiva para evacuar sus casas

Unos 45 residentes del barrio Niza IX, etapa 3, ubicado en la calle 127A con carrera 53A-48 de la localidad de Suba, recibieron la noticia de que tenían que abandonar, en máximo 20 días, sus hogares. La orden de evacuación fue anunciada por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos -Idiger- tras la revisión que hicieron los ingenieros de la entidad, la noche del pasado miércoles 28, a la torre 19 que consta de cinco pisos y 20 apartamentos.

"Hace siete años me pasé a vivir a Niza 9 etapa 3, fue tanta la emoción del momento que remodelé todo el apartamento, sin pensar que cinco años más tarde, mi vida y la de mi familia correría peligro", estas fueron las palabras de Carlos Cataño, un vecino del quinto piso, cuyo apartamento muestra grietas en la cocina, en el suelo de la sala y en el techo del corredor que lleva a la zona de habitaciones.

Sin embargo, para algunas de las 16 familias que tienen orden de evacuación, y que llevan más de 30 años viviendo en el edificio, las grietas no solo se empezaron a ver en las cocinas y pisos de la sala, sino en las escaleras al interior de la torre.

Hace tres años, el problema se agravó

Según la comunidad, las grietas en las paredes empezaron a aparecer hace tres años y, de acuerdo con ellos, la afectación se debe a la construcción del proyecto Centro Empresarial Colpatria, ubicado en la calle 127A con carrera 54A-45, que actualmente cuenta con 3 torres.

"Nosotros reportamos los problemas a la Constructora Colpatria, pues ellos llevaron a cabo el proyecto del Centro Empresarial; creemos que la torre que se construyó en frente de nuestro conjunto fue la que provocó el desprendimiento de las escaleras", explicó Elsa.

Adicional, la comunidad asegura que cuando notaron que las grietas crecían, hicieron la solicitud de una visita al Idiger, que se cumplió el pasado miércoles. “Lo primero que dijo el ingeniero cuando vio el interior de la torre fue prácticamente que las escaleras están volando y que debíamos salir de acá ya mismo”, contó la vecina. De acuerdo con la orden del Idiger, la comunidad tiene un plazo máximo de 20 días para salir de sus casas.

Elsa Cala, otra de las afectadas, aseguró que en la unión entre el piso y la pared hay un desprendimiento de casi dos centímetros: “Es tal el bache, que en las noches se puede ver la luz del apartamento que tenemos debajo”, dijo Cala.

De acuerdo con el Idiger, la orden urgente de evacuación se dio debido al daño que presentan las escaleras y las vigas, pues se encuentran sueltas y la torre tiene una tendencia de inclinación hacia el costado sur.​

Entre tanto, y en aras de apoyar a los vecinos, la constructora Colpatria está colaborando con la reubicación de 17 familias. Los lugareños aseguran que mañana viernes en la mañana tendrán una reunión para determinar cómo será el trasteo y la reubicación de las familias hasta que estas se reúnan en asamblea extraordinaria el 7 de abril y tomen una decisión con respecto a su futuro.

Lo anterior teniendo en cuenta que aún no se conoce un concepto técnico actual que determine un responsable. Sin embargo, sí existen, según Colpatria, antecedentes de años anteriores que muestran la problemática del conjunto.

Los edificios están apoyados en rellenos sobre la antigua extensión del humedal córdoba y además “el diseño estructural no contempló la condición flexible del suelo, por lo que los edificios permiten movimientos no deseables, por no contar con un apoyo estable”, anotó Colpatria en un comunicado.

Acciones de la Constructora Colpatria

Frente al caso de afectación de unas torres del conjunto residencial NIZA IX construido en el año de 1983 por dos firmas que ya no están en el mercado, la Constructora Colpatria como desarrolladora de la zona y en su actuar de buen vecino, se permite comunicar:



-Constructora Colpatria no construyó NIZA IX, pero en su actuar de buen vecino, desde hace tres años, ha trabajado conjuntamente con la comunidad para identificar las causas de la afectación con el rigor y competencia de expertos en estos temas, siempre teniendo como prioridad la protección de la integridad y vida de las personas.



-Prioridad como buen vecino, reubicación. Independiente del diagnóstico definitivo técnico, la Constructora está colaborando con la reubicación de 17 familias, según las recomendaciones del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (IDIGER).



-Acompañamiento técnico Niza IX. Desde hace tres años, Constructora Colpatria constituyó mesas técnicas conjuntas con expertos contratados por la comunidad y desde ese momento, ha aportado su conocimiento para la propuesta técnica, con el propósito de coadyuvar en la solución de la afectación que presentan zonas comunes y algunas unidades residenciales de Niza IX.



-Atención directa. Constructora Colpatria designó unos interlocutores oficiales con la comunidad y aunque ha mantenido diálogo y canal directo, en el transcurso de estos tres años, los representantes de la comunidad han cambiado, lo que dificulta la puesta en marcha de soluciones y consensos.

Antecedentes Niza IX, según la Constructora

-La Unidad Residencial Niza IX-3 fue diseñada en el año 1982 (antes del primer código de construcción que buscaba la normalización del diseño y construcción de estructuras -1984) y construido en el año de 1983 (por los ya desaparecidos INSUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES y CONSTTRUCCIONES DOMUS)



-Es un conjunto residencial que fue promovido por el Banco Central Hipotecario, como una solución de vivienda para trabajadores públicos de estrato 3.



-Se trata de escaleras o torres de 5 pisos construidas a través de placas prefabricas.



-Según conceptos técnicos, en los últimos años se ha presentado un mayor asentamiento en el terreno donde está construido el proyecto y en unas torres puntuales; esto ha causado fisuras y agrietamientos en los apartamentos correspondientes.







Sara Daniela Caicedo

REDACCIÓN EL TIEMPO ZONA

zona@eltiempo.com

sarcai@eltiempo.com

Twitter: @sara_caicedo