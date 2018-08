Cuatro preguntas clave sobre el metro de Bogotá

EL TIEMPO puso en blanco y negro las inquietudes clave que rondan el proyecto del metro para Bogotá, que el lunes pasado recibió el espaldarazo de la banca multilateral:

1. ¿Qué significa hacer la licitación teniendo como norma la Banca Multilateral?



2. ¿Están o no los estudios y diseños de factibilidad y finales?



3. Este es el proceso más avanzado, entonces ¿por qué no apoyarlo y sí buscar echarlo para atrás?



4. ¿La troncales sí alimentan o no la primera línea del metro?

Andrés Escobar, gerente de la Empresa Metro de Bogotá.

1. Licitación internacional

“Somos socios del BID y del Banco Mundial, y esto obliga a que cuando prestan dinero se debe cumplir las normas de ellos. Las empresas que queremos que lleguen son firmas internacionales que saben hacer metros y ellos ya conocen las reglas de la banca multilateral. Son pocas las firmas que en el mundo hacen metros (6) y esperamos que vengan todas a la licitación”.



2. Estudios sí existen o no existen

“Los diseños para hacer un presupuesto de factibilidad ya estuvieron listos y fueron aprobados el año pasado y vamos a seguir ajustándolos y detallándolos hasta el día antes de publicarlos con los pliegos, en la etapa 2. Los 23 entregables que comprende la consultoría ya fueron entregados, de ellos, 13 fueron aprobados por la interventoría y 10 siguen en discusión”.



3. Se ha avanzado o no en el proyecto

“Son muy pocas las personas que no quieren que se haga la primera línea de metro para Bogotá. Este el proceso más avanzado al que se ha llegado en metro para la ciudad. Ningún proyecto de metro llegó a tener Conpes que lo declarara de importancia estratégica y cumpliera los 10 requisitos. Ningún proyecto había tocado la puerta de la banca multilateral para pedir un crédito y ya lo logramos y nos aprobaron el dinero”.



4.Las troncales del futuro metro

“Se habla de sistema alimentador y de sistema alimentado, y es por la capacidad de carga en pasajeros y el más pequeño –en este caso las troncales de TransMilenio– llevan gente al más grande, que es la primera línea del metro. Con las troncales, la gente del sur de Bogotá puede llegar y acercarse al metro para viajar en él”.​

Aurelio Suárez, economista.

1. Licitación internacional

“Circunscribir la licitación del metro a las normas internacionales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es básicamente perder rigor, porque, por ejemplo, el BID puede entregar la licitación a una lista que ellos mismos seleccionan de oferentes. Además el BID permite abrir la licitación sin que estén los estudios completos”.



2. Estudios existen o no existen

​“Los estudios no están completos. Por ejemplo, la interventoría ha dicho que se requieren 27 estudios y la verdad es que solo se sabe que hay un avance o están completos tres de ellos. Pero esos tres no parece que fueran los más importantes. Este es un proyecto que tiene el 3 o el 5 por ciento de avance y así no se puede abrir una licitación internacional”.



3. Se ha avanzado o no en el proyecto

​“No lo quiero echar para atrás, pero lo que sí quiero es que se haga bien. Es verdad lo que dice usted, tanto que hemos esperado y sí ya existe este avance, pues hagámoslo bien, porque la peor paradoja es que a pesar de que hay un adelanto y se hace mal, se pierde una garantía y un control por el más grande proyecto de la ingeniería e infraestructura de Colombia”.



4. Las troncales del futuro metro

“La bandera de Enrique Peñalosa ha sido buses rojos para los próximos 100 años por todas partes y el metro aparece como un elemento complementario en el sistema de transporte. El gran eje del sistema integrado del trasporte de Bogotá debe ser el metro, y Peñalosa dice que deben ser los buses rojos y esa es una discusión casi que antagónica con el alcalde”.





