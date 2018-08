¿Qué clase de motociclista es usted? Clasifíquese en este informe

Un estudio de la Universidad Nacional identificó los 14 perfiles y los 19 comportamientos más frecuentes de los conductores de motocicleta en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, ciudades donde se centró la investigación y que representan la quinta parte de las motos que circulan en el país.

La investigación, del Observatorio de Logística, Movilidad y Territorio del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la universidad, confirma que este es el medio de transporte que más ha crecido en Colombia, donde hoy circulan 7,7 millones de motos, muchas de las cuales se utilizan para trabajar y, la mayoría, para movilizarse.



Cifras del Dane citadas en el estudio indican que entre el 2010 y el 2015, la proporción de personas que tenían una moto pasó de 21 a 31 por ciento, esto es, un crecimiento del 47,6 por ciento en cinco años. Entre tanto, quienes manejan automóvil pasaron del 10 al 12 por ciento en el mismo periodo, es decir, un aumento del 20 por ciento.



Al identificar los perfiles, el estudio estableció que el 52,74 por ciento lo componen tres modalidades: el experto, el joven y el mensajero (vea ‘Los perfiles destacados’).

Los perfiles de los motociclistas

Experto: tiene más de 25 años y usa la moto en horas laborales. Cuenta con todos los implementos de seguridad y lo hace para inspirar respeto ante los demás. La mayoría son militares, policías o vigilantes.



Joven: menos de 25 años. Se esmera por tener su moto en perfecto estado, suele llevar algunos elementos de seguridad. Evita realizar acciones riesgosas, es algo prudente y prefiere no hablar con los demás motociclistas. Compra la moto para tener un transporte rápido y económico.



Mensajero: usa la moto como herramienta de trabajo. Le gusta la adrenalina y la competencia con los otros actores. La instrucción en maniobras peligrosas es alta, en comparación con los demás perfiles. Su rango de edad está entre los 25 y 35 años.



Novato: lleva menos de 18 meses conduciendo. La mayoría no conoce el Código de Tránsito, y siempre va acompañado de alguien.



Mototaxista: con cierto respeto por las normas de tránsito, tiene entre 26 y 45 años. En ocasiones porta elementos de seguridad para prevenir situaciones de riesgo. No le interesa la competencia en la vía por llevar pasajeros.



El presumido: muchas veces invierte más en la moto que el ahorro que esta le representa para su desplazamiento. No usa elementos de protección. Le gusta la competencia y la adrenalina a la hora de conducir.



Dama prudente: mayor de 35 años, utiliza la motocicleta para transportar de manera

cómoda y rápida a la familia. Conduce con cuidado y poco se la ve en las vías de alta congestión vehicular.



Viajera urbana: usa el vehículo pocas horas y siempre se ve vestida elegante cuando conduce. Está asociada a cumplir labores en una oficina. Usa todos los elementos de seguridad cuando conduce y es precavida.



Motorista analítica: en la mayoría de casos se trata de estudiantes que usan una motocicleta de tamaño pequeño. Su cultura ciudadana sobresale entre los demás motociclistas, respeta las señales de tránsito y es prudente.

Entre los comportamientos identificados están los que van de afán, los infractores por desconocimiento, los imprudentes al maniobrar, los distraídos y los inexpertos, entre otros.



La investigación buscaba identificar quién es el motociclista de hoy, y para hacerlo tuvo en cuenta que su comportamiento depende de factores como el entorno, el clima, la expectativa de control por las autoridades, la percepción que se tiene de los otros actores viales, del momento del día y de la zona específica de tránsito.

Entre los desafíos para el Estado se contemplan enfrentar el impacto de este vehículo en la mortalidad y morbilidad causada por los accidentes en que está involucrado un motociclista y la necesidad de adoptar medidas para reducir las emisiones contaminantes. Urge la necesidad de una política pública a largo plazo enfocada desde la comunicación, la pedagogía y la cultura, y orientada a todos los actores viales.

Así ven a los otros actores viales

Acompañado por amigos. En este caso, ellos pueden influir en el modo de conducción: ve a los otros motociclistas como competencia y a los taxistas como enemigos en la vía. Los buses, ciclistas, camiones y peatones son un obstáculo.



Conduciendo con afán. Se dejan llevar por el nivel de ansiedad. Los motociclistas y los taxistas son su competencia. Buses, ciclistas, camiones y peatones, un estorbo.

Irritado por la vía. Casi siempre va en moto de alto cilindraje y se siente rabioso por las acciones de los otros actores viales. Ve como enemigos a los buses, camiones y taxis, mientras que los motociclistas y ciclistas son su competencia y los peatones, un actor más.



Impulso por ser el más veloz. Solo ve la competencia con los demás, su mayor rival son los mismos motociclistas, los demás son obstáculos.



Camaradería con otros vehículos de dos ruedas. La mayoría son conductores con basta experiencia: ve en los buses un obstáculo y peligro, al igual que los camiones. Los motociclistas y ciclistas son sus amigos; los taxis y peatones, un actor más en la vía.



Conduciendo con la familia. Cuando va con varios miembros de su clan, el conductor es prudente; sin embargo, ve a los taxista como sus enemigos en la vía y los camiones como peligrosos. Los buses, ciclistas y peatones, como un actor más y los motociclistas, como un amigo en la vía.



Desafiante. Se comporta como de manera provocativa y antipática, su competencia son los otros motociclistas; los enemigos, los taxis, buses y camiones. Los ciclistas y peatones, sus obstáculos.



