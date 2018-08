Con velatón, estudiantes rechazan violencia en la Universidad Nacional

La velatón fue convocada para las 6 de la tarde a la entrada de la Universidad Nacional, sobre la calle 26, que fue el lugar más afectado con las protestas y enfrentamientos que realizaron encapuchados este miércoles.



Ese día, al menos 30.000 personas que se desplazaban por la calle 26, en distintos medios de transporte, quedaron atrapadas porque la protesta violenta paralizó la vía por más de tres horas.

Los estudiantes convocaron a la comunidad estudiantil a participar de la jornada y le extendieron la invitación a los residentes de la zona y a la comunidad en general.



La idea es que todos los ciudadanos se acerquen con una vela a abrazar el campus de la universidad para protegerla de este tipo de actos.



La rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, dijo que apoya la iniciativa y rechaza las expresiones violentas que se registraron este miércoles. Hizo un llamado al diálogo y a la confrontación, pero en paz y con respeto.



"El campus no es de violencia y el rechazo es masivo porque venimos en los últimos años trabajando de forma armónica y no hay necesidad de armarse para ser escuchado", precisó la científica.



Hace cuatro años no se presentaban este tipo de acciones violentas en los alrededores de la Universidad Nacional.

BOGOTÁ