Prepárese para la ciclovía nocturna de este jueves

Este jueves, los bogotanos volverán a disfrutar de una jornada de ciclovía nocturna, enmarcada en el cumpleaños 480 de Bogotá, que se celebra desde el pasado 6 de agosto y coincide con otras actividades del 22.° Festival de Verano.



A las 6 de la tarde –y hasta la medianoche– comenzarán a operar los distintos cierres viales en los tradicionales puntos de la ciclovía dominical. Estos corredores dejarán de recibir automotores para darles paso a los caminantes, mascotas, biciusuarios, patinadores y demás ciudadanos. En la última jornada de este tipo, realizada en diciembre del 2017, alrededor de 3 millones de personas participaron.

Como ofertas adicionales de entretenimiento, aparte de las actividades recreativas habituales, la Administración habilitará seis lugares con tarimas temáticas, inspiradas en películas destacadas de Disney (entre las 6 p. m. y las 10 p. m.). Allí habrá opciones de esparcimiento para los bogotanos, en especial para los más chicos. Mickey Mouse será el eje en la avenida Boyacá con calle 140, sector Colina Campestre; Cascanueces, en la avenida Boyacá con calle 80; Christopher Robin, en la carrera 15 con calle 122 (sector Unicentro); Wifi Ralph, en la carrera 50 con calle 2.ª, sector El Jazmín; Mary Poppins, en el parque El Virrey, y la serie futbolera Once, en el parque de los Hippies (Chapinero).



Por si fuera poco, uno de los platos fuertes de la noche serán los juegos pirotécnicos, que se lanzarán desde cinco parques, que también estarán abiertos al público: Nacional, Simón Bolívar, El Tunal, Córdoba y El Sol. Seis ambulancias repartidas en los corredores atenderán las novedades que se presenten. Los Guardianes de la Ciclovía y miembros de la Policía Metropolitana vigilarán y mantendrán el orden.



Tenga en cuenta que las ocho rutas fáciles de TransMilenio funcionarán hasta la medianoche; igual algunos servicios troncales, como H74-B73, F23-J23, D22-G22, C15-H15, K43-G43, B12-G12, L10-K10, M47-G47 y M51-F51.



Las autoridades sugieren tomar medidas de seguridad, como salir en grupos, acatar las recomendaciones de los gestores, no descuidar a los menores de edad, no perder de vista los objetos personales, portar documentos de identidad y planear con tiempo su regreso.

También se les sugiere a los dueños de carros particulares movilizarse en transporte público o, en lo posible, hacer su último desplazamiento antes de las 6 p. m., hora en la que la prioridad serán los peatones y ciclistas.

Recomendaciones para biciusuarios

Como una parte de los ciudadanos que saldrán a la ciclovía nocturna no son biciusuarios habituales, EL TIEMPO consultó con expertos en ciclismo urbano, y les entrega las siguientes recomendaciones a sus lectores:



La seguridad antes que todo. Revise que su bicicleta esté en buen estado; ideal si un mecánico o alguien que conozca de estos vehículos le puede dar un visto bueno o mantenimiento preventivo. Frenos, llantas, cadena y cambios deben funcionar bien.



Hágase ver. Como es una actividad nocturna, es clave que lleve elementos reflectivos en las piernas, brazos, pecho o espalda, además de la propia cicla. Cuanto más visibles sean, mejor.



Casco, infaltable. Es mejor prevenir que curar, así que protegerse la cabeza es muy importante en caso de tener un incidente vial.



Respete siempre las señales de tránsito y modere la velocidad, pues es una actividad multitudinaria y con niños en la vía.



Rodilleras y guantes. No son indispensables, pero ayudan en caso de una caída.



Además, cubrirse las manos es útil en las frías noches bogotanas.



Porte sus documentos de identidad y tenga claridad de su EPS y seguros.



Antes de salir, organice un plan de recorrido inicial. Evite rutas desconocidas.



BOGOTÁ