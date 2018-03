Bocarejo: de la serenidad de la academia a la anarquía de la calle

Nadie diría que este hombre de menos de 1,70 m de estatura, sereno, de hablar pausado y de buenas maneras es el mismo que a diario debe lidiar con la anarquía de los malparqueados, la soberbia de 450.000 motociclistas y la intemperancia de no menos de 140.000 conductores de transporte público, sin contar con las críticas que le llueven cada vez que debe ajustar las tarifas de los pasajes.

Hoy Juan Pablo Bocarejo recuerda que durante sus clases en la U. de los Andes muchas veces les dijo a sus alumnos que nunca sería secretario de Movilidad, que lo suyo era la academia. Sin embargo, lo sedujo la posibilidad de poner en práctica todo ese conocimiento y hoy, después de más de 2 años de haberle dicho sí al alcalde Enrique Peñalosa cuando este lo llamó para informarle que él sería el encargado de esa entidad, no solo ha tenido que enfrentar ese monstruo de mil cabezas que es la movilidad sino a los entes de control.



Entre los temas más complejos a los que ha tenido que hacerles frente desde que decidió cambiar la academia por un cargo público, está la exposición permanente a los medios de comunicación y las citaciones al Concejo –solo entre enero y agosto del año pasado tuvo que atender 50 llamados del cabildo–, al que ha ido a defender varios proyectos como el Plan de Desarrollo, el parqueo en vía, la sobretasa de estacionamiento y acompañar debates sobre la construcción de TransMilenio por la carrera 7.ª, el alza en la tarifa de TransMilenio y explicarle a la ciudadanía, a riesgo de que no le crean, que estas medidas son necesarias para mejorar el transporte público.



“Esta es una exposición fuerte, pero es un trabajo fascinante. Nunca me he desprendido de la movilidad, que es lo que siempre me ha gustado, por eso acepté este reto. A esto se suma el poder incidir en lo que sucede desde un barrio hasta el metro, las troncales, esto me entusiasma mucho”, asegura, mientras revisa un manojo de papeles en una carpeta sobre su escritorio, en la que se lee: ‘documentos para firmar’.

Pero no solo es la exposición, sino las investigaciones disciplinarias que por ser un funcionario público son infaltables, como la que le abrió la Procuraduría hace unos días por las presuntas irregularidades presentadas en la adjudicación, en el 2017, de la licitación para la administración del servicio de patios y grúas en la capital. Una concesión a 10 años.



Afirma que confía en todo el proceso que hacen los entes de control y enfrenta esta investigación preliminar con tranquilidad. “Aquí nadie se va a llevar un peso. Con transparencia y brindando todos los elementos de juicio demostraremos que estamos haciendo las cosas bien”, aclara, al momento que revisa su teléfono celular para dar respuesta a un mensaje que le escriben desde la jefatura de prensa de la Alcaldía Mayor.



En su oficina, ubicada en el tercer piso del edificio en el que funciona un Cade y la Secretaría de Movilidad, se puede ver un tablero que utiliza cada vez que se reúne con sus asistentes para detallarles algún proyecto; es en ese momento cuando regresa el académico que, a pesar de las múltiples ocupaciones, no ha dejado de ser. Aún dicta clases los viernes a la 6 de la mañana en la Universidad de los Andes, en la cátedra de seguridad vial.



En este punto de la seguridad vial es en la que el funcionario cree que se han dado los mejores logros uniendo lo que se hace en la universidad y lo que se puede lograr desde el Distrito. “Hasta hace unos años el tema de la seguridad vial solo era importante para los profesores, la gente parecía estar resignada a que si se registraba un accidente de tránsito no importaba, hoy hay una conciencia más fuerte sobre esto y la importancia de cuidar la vida”, asegura.

Cifras preliminares del Distrito señalan que en el 2016 se registraron 585 muertes en siniestros viales, y que en el 2017 bajaron a 537.



Una de sus obsesiones es la bicicleta, y así lo demuestran las dos fotografías que cuelgan en las paredes de su lugar de trabajo en las que se ven las nuevas ciclorrutas que han sido demarcadas en esta Administración. Pero esta actividad de desplazarse en bici se ha disminuido desde que llegó al Distrito.



“Cuando estaba en la universidad iba dos y tres veces a la semana en bici, pero hoy, por tanto desplazamiento y mayores compromisos que debo realizar diariamente solo voy dos o tres veces al mes en bici a la oficina”, manifiesta el ingeniero civil que tiene un doctorado en transporte de la U. de París.



Uno de los momentos más tristes que ha vivido, desde que está a cargo de la Secretaría, fue la muerte de un menor que hacía parte del programa al ‘Colegio en Bici’. Sucedió en octubre del año pasado, en Bosa La Libertad: fue arrollado por un camión cuando regresaba a su casa luego de salir del colegio.

Más ‘chicharrones’

Otro ‘chicharrón’ que quizá en la academia o desde su puesto como director del Grupo de Estudios en Sostenibilidad Urbana y Regional (SUR) de Los Andes jamás hubiera tenido que afrontar, es la denuncia que hizo un ciudadano sobre presuntas irregularidades en la documentación del consorcio ganador del contrato de la nueva red semafórica para Bogotá, cuya licitación se adjudicó el año pasado por $ 173.000 millones. Bocarejo ha dicho que la denuncia en mención está siendo investigada por su despacho y se requirió a la firma Movilidad Futura 2050 que allegue los documentos para tener una respuesta clara, precisa y coherente frente a la denuncia.



Sobre sus hombros también está la modernización de taxis en la ciudad, cuyo cambio de dejar el taxímetro por la tableta empieza a regir desde el próximo 28 de marzo. “Aquí estamos sacando temas y cosas que en décadas no se habían movido, vamos a enfrentar y a promover innovaciones fuertes como el tema del taxi”, asegura.



En su vida personal es muy reservado, un libro que está sobre uno de los escritorios de su oficina lo delata como hincha de Millonarios, también conserva algunas figuras de la película ‘Star Wars’ y es seguidor de las cintas y libros de ciencia ficción. “Hago parte de dos equipos de fútbol con los que juego los fines de semana, esta es una manera de evacuar el estrés”, concluye.

JOHN CERÓN

EL TIEMPO

johcer@eltiempo.com

En Twitter: @CeronBastidas