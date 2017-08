Avanza recuperación del cerro de la 153 en Bogotá

Preocupación. Eso es lo que siente la comunidad de Usaquén frente a la cantera El Cedro, ubicada en la calle 153, justo arriba de la carrera. 7.ª.Aunque llevan años denunciando la deforestación en el cerro, el exceso de ruido y la polución, a raíz del trabajo en la cantera, esta aún sigue funcionando.

Por ello, vecinos del sector, en cabeza de las edilesas Diana Olaya y Lina Caro, decidieron, a través del programa Causas Ciudadanas, del Ministerio del Interior, reunir 20.000 solicitudes virtuales para que esta cartera les preste asesoría jurídica y respaldo institucional en la materia.



“Lo que las personas tienen que hacer es usar el numeral #CausasCiudadanas y etiquetar a @MinInterior y a @LuisErnestoGL, diciendo ‘Cierre a la cantera El Cedro 153’”, dijo Olaya.



El plazo que se tiene para recolectar las ‘firmas virtuales’ es en mayo del 2018. De ahí el llamado que se hace a la comunidad.

Antecedentes

Hacia los años 70, varios segmentos de los cerros orientales de Bogotá fueron explotados para extraer materiales de construcción.



El lío, según expertos, es que tales materiales eran extraídos de las canteras de una forma muy artesanal. De ahí el daño medioambiental en los cerros orientales de la capital.



Pues bien, Los Cedros está entre dichas canteras. Sin embargo, en el 2007 la Secretaría de Ambiente ordenó una “medida preventiva de suspensión de las actividades de extracción de materiales para construcción”.



Así, pues, se les pidió a los dueños de la cantera la elaboración de un plan de manejo, recuperación y restauración ambiental (PMRRA) para que se levantara la suspensión.



Por ello, en el 2009 la Corporación Inmobiliaria El Cedro S. A. entregó el informe final del PMRRA a la Secretaría de Ambiente, entidad que lo aprobó en diciembre del 2010.



Posteriormente, en el 2011, los dueños de la cantera solicitaron que se quitara la medida preventiva de extraer materiales de la cantera–para comercializar con ellos– mientras ejecutaban el PMRRA.



Tal plan de manejo abarca la estabilización técnica del terreno, la prevención de movimientos en masa, la construcción de terrazas, la revegetalización del cerro y el manejo de aguas, entre otros componentes.

Actualidad de El Cedro

Debido a la incertidumbre, EL TIEMPO ZONA se comunicó con Mauricio Barrios, director del PMRRA de la cantera, quien explicó cómo va el proceso.



“Hoy llevamos un avance del 40 por ciento en la ejecución del plan de manejo. Esperamos tenerlo completado a final del otro año, ese fue el compromiso con la Secretaría de Ambiente”, señaló el ingeniero.



Ante las inquietudes de los vecinos, que ven más deforestado el cerro, el ingeniero respondió que aún no se ha comenzado con la revegetalización.



“Uno de los problemas era la posibilidad de deslizamiento de 1’500.000 toneladas de tierra y piedra, de las cuales ya hemos removido 600.000. Entonces, no podemos revegetalizar hasta que se haga toda la remoción”, explicó Barrios.



Para estabilizar el terreno se construirán 18 terrazas, de las cuales ya hay siete. Además, se construirán cunetas para que cuando llueva, el agua baje por ellas, sin ocasionar deslizamientos en las zonas.



El ingeniero Barrios también fue enfático en que, al finalizar el plan de manejo y restauración del cerro, no solo se observará de nuevo un paisaje con vida, sino que se acabará la extracción de materiales en la cantera. También se sembrarán árboles para reemplazar los que se talaron.



Redacción EL TIEMPO ZONA