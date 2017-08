Megacomplejo de la calle 100 ha avanzado un 40 %

El gran complejo empresarial que se construye desde diciembre del año pasado entre las calles 100 y 102 con carreras 7.ª y 8A, llamado América Centro de Negocios, ya ha avanzado un 40 por ciento.

Aldea Proyectos S. A. S., encargada de esta construcción, que promete cambiarles la cara y la dinámica a esta zona del norte de Bogotá, afirmó que innovarán en el uso de recursos y diseños sostenibles.



Uno de los puntos que más llaman la atención es que en los dos edificios en construcción, de 31 y 20 pisos, habrá cubiertas verdes que ayudarán a minimizar la contaminación en este sector y serán unos de los jardines urbanos más grandes de la ciudad.



“El proyecto plantará 146 árboles nuevos de 13 especies nativas y sembrará 564 metros cuadrados de jardineras con una propuesta paisajística y ornamental. Además, creamos un vivero exclusivo con el fin de sustituir el arbolado urbano existente por especies propias del país”, dijo Aldea Proyectos.



En cuanto al vivero privado, del cual hace mención la constructora, fue diseñado, en un comienzo, para la sustitución de los árboles que se removieron por la obra; pero, en este momento, el lugar cuenta con 3.300 individuos, entre árboles y arbustos, que serán sembrados en la fase final de la obra, es decir, a mediados del 2019.



Entre las especies nativas que sembrarán en el área de influencia del megaproyecto se encuentran palmas de cera, yarumos, chicalás rosados, alcaparros, magnolios, palmas boba, robles colombianos y palmas fénix.



El uso de los recursos hídricos y energéticos es otros de los temas con los que se innovará; según la constructora, se utilizará agua lluvia para vaciar los sanitarios y orinales del centro comercial que funcionará en el complejo y se implementará un sistema de paneles solares para suministrar parte de la energía del lugar.

“La cantidad de energía que se generará con el sistema de paneles solares es el equivalente aproximado a la que consumen 200 hogares en Bogotá; y el consumo de agua potable anual del edificio se disminuirá en un 40 por ciento en comparación con proyectos de tamaño y uso similar. Esto equivale a ahorrar el volumen de 11 piscinas olímpicas al año”, concluyó Aldea.



Para no sobrecargar el sistema de alcantarillado pluvial de la ciudad con la descarga de agua lluvia en los sanitarios, este líquido se tratará previamente, una vez se haya recogido.



Gracias a estas medidas, actualmente el proyecto cuenta con una precertificación oro de Leadership in Energy & Environmental (Leed), otorgada por el Consejo de Construcción Verde de Estados Unidos (US Green Building Council). Esta certificación reconoce la construcción de espacios responsables con el medioambiente y diseños que permiten el uso eficiente de los recursos.

Así va la obra

Teniendo en cuenta que se planea entregar la obra en septiembre del 2019, para los líderes del proyecto, el balance de este primer semestre es positivo.



“El complejo se divide en dos grandes etapas, y hemos avanzado a un ritmo muy bueno en la primera, que consiste en un edificio de 31 pisos con ocho sótanos. En este momento vamos en el piso 14 y el sótano quinto, con un avance del 34 por ciento, únicamente en ese edificio”, explicó un vocero de la constructora.



Pero, a la vez que se avanzaba en esta primera etapa, ubicada sobre la carrera 7.ª, se iniciaron los trabajos del segundo edificio, de 20 pisos, ubicado sobre la calle 100 con carrera 8A, en el costado occidental de complejo.



Asimismo, se avanzó en la adecuación de un área de parqueo para buses de TransMilenio y del SITP, y en la plazoleta pública de 5970,70 metros cuadrados.

Para junio del 2018, el edificio de 31 pisos de la primera etapa debe estar finalizando y el segundo, el de 20 pisos, debe terminarse de construir en diciembre de ese mismo año. Ambos tendrán oficinas, comercio y un helipuerto, respectivamente.



Por otra parte, a comienzos de octubre de este año se iniciarán las obras de renovación de la carrera 8A, en el punto en donde el complejo colinda con la Escuela de Infantería del Ejército Nacional colombiano. Se espera entregar la vía en el segundo semestre del 2018.



Es importante señalar que en el cruce de la calle 100 con carrera 7.ª se construirá un deprimido, el cual reemplazará el puente vehicular que habilita en este momento esa intersección.



En cuanto a rol que el complejo tendría con el proyecto de la troncal de TransMilenio por la carrera 7.ª, que planea realizar el Distrito, Aldea Proyectos afirmó que han tenido reuniones con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) para que el espacio público y el área de parqueo del sistema se ajusten a los diseños que está elaborando la entidad, puesto que se ha proyectado una estación de TransMilenio a la altura de la calle 100.



El espacio de parqueo para los buses será subterráneo y se ubicará debajo de la plazoleta pública. Esta infraestructura tendrá una capacidad para 38 buses padrones del SITP; además, habrá un área destinada a oficinas del mismo sistema, en los alrededores de la plazoleta, y otra para la infraestructura y el parqueo de los buses de TransMilenio, sobre la carrera 7.ª.



En total son 1,5 billones de pesos los invertidos en las siete manzanas que ocupa todo el complejo empresarial y comercial.



VANESSA PEREA BONILLA

Redacción EL TIEMPO ZONA