La accidentada esquina del barrio Los Andes

Los habitantes de las cuatro casas que comparten la esquina de la carrera 64 con calle 94A, en el barrio Los Andes, viven con el miedo de que un carro termine estrellado en sus garajes o rejas.

Este temor está más que justificado, pues de un tiempo para acá, los accidentes en este punto son “casi pan diario”. Si bien se trata de una zona residencial, esto no detiene a los conductores de vehículos que pisan a fondo el acelerador.



“Los carros que van por la carrera 64 –que es doble vía– o no miran el Pare o lo ignoran y se chocan con los que vienen por la calle 94”, aseguró Alberto González Delgadillo, quien ha sido uno de los afectados por los accidentes.



Según los vecinos, en este punto se presentan mínimo dos accidentes al mes. “Esto se ha convertido en rutina. Los conductores hacen caso omiso a la señal de Pare, poniendo en riesgo sus vidas y la de los peatones”, dijo Lucy González, otra de las afectadas.



Los conductores que se desplazan por la carrera 64 de sur a norte, aseguran que parte del problema se debe a que en esta vía la única señal de Pare no se ve. “La señal, que además está lejos de la esquina, se encuentra entre dos árboles, y los que pasamos por aquí no la vemos”, afirmó un conductor que pasaba por la zona.

Vecinos piden la instalación de reductores de velocidad o policías acostados. Foto: Rafael Jaller Santamaría / EL TIEMPO ZONA

“Para evitar una tragedia se necesita la instalación de unos

Los vecinos de Los Andes piden que las autoridades encargadas instalen reductores de velocidad o policías acostados, para obligar a los vehículos a disminuir la velocidad.



“Gracias a Dios solo ha habido accidentes que han dejado daños materiales. Pero lo que se necesita urgentemente, antes de que pase una verdadera tragedia, son unos policías acostados o reductores de velocidad”, dijo Alberto González.



Ante esto, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) manifestó que realizará una visita técnica en el punto y luego determinará si es necesaria la instalación de reductores de velocidad o de un policía acostado.



Redacción EL TIEMPO ZONA