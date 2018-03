Vagamundos Team, los ciclistas ‘patacón’ que se volvieron expertos

Mientras que algunos deportistas usan la ciclovía para ejercitarse, otros más osados prefieren meterse por trochas, acantilados, montañas y ríos.

Ese es el caso de Vagamundos Team, un grupo de 15 ciclomontañistas bogotanos que se dieron a la tarea de vencer sus miedos y sus limitaciones físicas para recorrer el país, con jornadas de pedaleo continuo de hasta 24 horas seguidas.



Son personas normales, mayores de 30 años; lo que los diferencia de otros grupos parecidos es la preparación mental que llevan a cabo desde hace seis años, cuando se fundó el grupo. Esa es su filosofía.



Para ellos también es importante una buena alimentación a base de carbohidratos y proteínas.



Esos dos aspectos los han llevado a vivir unas travesías inimaginables. Comenzaron participando en carreras cortas en Cundinamarca y luego sus destinos eran cada vez más lejanos y peligrosos. El barro, las caídas, los accidentes se volvieron parte de sus viajes. Así lo recuerda Carlos Chitivo, uno de los integrantes del grupo. “Nosotros comenzamos como ciclistas patacones, que en el argot de los Vagamundos es el que siempre va de último, sufre cada pedaleo pero se esmera en llegar a su destino”.

Pero eso no sería por mucho tiempo porque ahora estos 15 deportistas se aventuran por rutas de trocha, pavimento, bordes de abismos, caminos reales e, incluso, a campo traviesa, buscando camino cuando solo hay maraña. Esos viajes, de los que ya han realizado cinco, los llaman “antitravesías” porque es algo que nunca pensaron poder lograr.



Así llegaron a destinos como Calamar (Guaviare), Tumaco (Nariño), Puerto Carreño (Vichada), Buenaventura (Valle del Cauca) y cabo de la Vela (La Guajira), todos en menos de cinco años. Todos los viajes cubrieron alrededor de 8.000 kilómetros a lo largo y ancho del país.



Enrique Castiblanco, otro integrante, ha vivido en carne propia esta experiencia. “Todos hemos evolucionado luego de pasar horas sentados en una bicicleta; el cuerpo se adapta al castigo, pero son los objetivos los que fortalecen la mente y el cuerpo”.



Eso es lo que les permite sortear imprevistos como problemas técnicos, dolor de piernas, somnolencia, cambios extremos de temperatura y demás obstáculos. O, si no, que lo diga la única mujer del grupo.

Angélica Moreno sabe que en medio del cansancio tiene que ser fuerte para soportar hasta las burlas: ‘¡A que no es capaz!’ ‘¡Mejor coja bus!’, o ‘¿eso es todo lo que tiene?’ Es como un reto mental para no desfallecer.



Justo de Gaula, otro integrante, dice que al final, todo se trata de “ser capaces de enfrentar los miedos y superar los límites”. Su última travesía fue al cabo de la Vela, en La Guajira. Fueron 23 días recorriendo 3.600 kilómetros con la fuerza del pedal.



Planear rutas, seguir mapas, anticiparse a los posibles imprevistos y medírseles a ascensos por montañas hace parte de la aventura. En cada viaje se sobrevive con lo básico. “Avanzamos a sabiendas de que no existe un carro escoba que nos rescate”, dijo Jack Hurtado, otro miembro del grupo.



Cualquier ciudadano que quiera participar puede escribir al correo vagamundo44@gmail.com. El reto lo puede asumir cualquier mortal. “Conquistar lo inútil puede sonar contradictorio, pero rodar en bicicleta es como rodar en la vida: solo funciona si estamos en movimiento”, concluye Angélica.



