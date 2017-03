Bogotá recibe cuatro de cada 10 eventos que se organizan en Colombia

En el 2016, Bogotá ingresó a la alianza global Best Cities, organización que reúne a las urbes con mayor competitividad en la industria de la realización de eventos. De esta manera, el Distrito se convirtió en la primera ciudad latinoamericana en ser incluida.



Dubái, Edimburgo (Escocia), Houston (Estados Unidos), Melbourne (Australia), Singapur, Vancouver (Canadá) y Tokio (Japón) forman parte del club.

“Muchos bogotanos no son conscientes de las fortalezas que han desarrollado en cuanto a este tipo de servicios. Paro nosotros es claro que su industria de eventos es muy organizada. Desde los comerciantes hasta los hoteleros tienen agremiaciones y vínculos que los hacen fuertes con relación a sus competidores. El puente entre los sectores público y privado es sólido, hay interlocución”, explicó el danés Jonas Wilstrup, director de Best Cities, en charla con EL TIEMPO.



Como contexto, Wilstrup expuso que la realización de un solo evento activa por lo menos 12 sectores, como centros de convenciones, recintos, agencias de viajes, aerolíneas, empresas de transporte terrestre, hoteles, proveedores de servicios tecnológicos y turismo, entre otros.



Dicho renglón es tan rentable que “un viajero de eventos representa, en promedio (en Colombia), un ingreso para la ciudad de 344 dólares por día (tres veces la cantidad que en promedio se gasta un viajero en vacaciones)”.



¿Para qué sirve ingresar a la alianza?



Le da a la capital la posibilidad de abrir puertas, pues podrá acceder como ciudad a la Conferencia Global que realizamos en Berlín, donde muchas organizaciones podrán ver lo que hace y ofrece Bogotá. Seguramente, muchos la elegirán como destino. Además, la organización cuenta con espacios de formación para ayudar a fortalecer los servicios y la competitividad, a partir del conocimiento de buenas prácticas en el sector.



¿Por qué no están en la alianza ciudades como Madrid y Nueva York?



Es cierto que esas ciudades que usted nombra, y otras, son competitivas en múltiples niveles, pero no se han especializado en la gestión de eventos. En la alianza seleccionamos a las que sí apuestan por la especialización en este renglón, y solo escogemos una por país.



Bogotá recibe alrededor del 40 % del total de los eventos de Colombia. En el 2016, la ciudad acogió 452: 180 internacionales y 272 nacionales, con un impacto económico estimado (solo por viajeros internacionales) de 252 millones de dólares.



Cada día, en Bogotá se realizan por lo menos 1,2 eventos, consumiendo alrededor de 2.011 habitaciones de hotel diarias (solo por eventos internacionales). En el 2016, el Distrito recibió alrededor de 473.711 viajeros, el 53 % internacionales y el 47 % nacionales.



¿El acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc incrementará las posibilidades de la capital?



Sí. Creo que el momento en el que Bogotá entró a la alianza fue muy oportuno, porque la historia de Colombia está cambiando para bien. El mensaje que el mundo recibe es que si Bogotá era competitiva antes de los acuerdos de paz, ahora lo será más.



La industria de eventos es muy competida; entonces, hay que mantenerse relevante, pues los que mejores posibilidades ofrezcan se beneficiarán del desarrollo económico que la realización de eventos trae. En Estados Unidos, por ejemplo, los eventos ocupan el décimo reglón de aporte al PIB, superando a industrias como el transporte aéreo y la cinematográfica, según Meeting Professionals International. En México, esta industria genera casi un millón de empleos; en el Reino Unido, el 35 % del total de viajeros es atribuido a esta industria, y en Canadá aporta 27,5 billones de dólares, que corresponden al 1,5 por ciento del PIB.