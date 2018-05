‘Para la troncal de la 7.ª se hará una licitación con ocho contratos’

Han surgido muchas dudas con respecto a la construcción de la troncal de la carrera 7.ª. Se ha hablado de que no hay diseños definitivos y de las prórrogas que les ha dado el Distrito al interventor y al diseñador, lo que ha hecho que se atrase el cronograma. Yaneth Mantilla, directora del IDU, habló con EL TIEMPO y despejó estas dudas.

Aseguró que en noviembre abriría la licitación y se harán ocho contratos para evitar que el monto quede en una sola empresa y se minimicen los riesgos de incumplimiento. La inversión total será de $ 2,4 billones.

¿Cuál es la verdad de los estudios y diseños?

Los recibimos en noviembre pasado, pero han sido revisados minuciosamente por el interventor y este ha entregado observaciones que deben ser aclaradas. Hoy, de los 14 componentes que hacen parte de este proyecto, seis están aprobados y los otros están aproximadamente entre el 90 y el 99 por ciento de su aprobación. Esperamos estén listos el 6 de junio cuando se termine la última prórroga que pidieron.



¿Tiene algún ejemplo de estas observaciones?

Si, por ejemplo se deben enterrar 40 transformadores que hay en el corredor y el diseñador solo hizo un modelo, pero el interventor pidió el detalle de todos y es ahí en donde el diseñador y el interventor tienen un tiempo para aprobar esto.



¿Se han hecho cuatro prórrogas?

Sí, la primera fue de un mes (diciembre), la otra de enero a marzo, la tercera de marzo al 26 de abril y la última fue de dos meses. Se autoriza la prórroga porque lo más importante es conocer el diseño en detalle y si no se tiene, puede pasar que esta empieza a patinar en los sobrecostos y en los planes de construcción.

Entonces, ¿cuál es el nuevo cronograma?

La idea es que si todo está bien y se entrega por parte de la interventoría el visto bueno a todos los componentes, abriría prepliegos en junio, de agosto a octubre serían las observaciones y en noviembre abriría el proceso licitatorio.



¿Para la construcción de la troncal de la 7.ª se hará una sola licitación?

​Sí, pero con ocho contratos. Se busca que sean varios los constructores y que las obras empiecen al mismo tiempo. Hay que tener en cuenta que es un proyecto que vale 2,4 billones de pesos.

¿Si todo está en obra como será la movilidad?

Vamos a arrancar por una calzada y se va a dejar la otra para la movilidad de los mixtos y el transporte público. Es decir, cuatro carriles en uso, dos de ida y dos de vuelta.



¿Cómo van a prever que con el deprimido que harán en la 7.ª con 72 no pase lo mismo que con el de la calle 94?

Esto solo lo definen unos diseños en detalle que es lo que estamos haciendo. En la 94 no los hubo, ahí empezaron con un puente y pensaron “ya que vamos a construir este viaducto hagamos un deprimido” y por eso hubo improvisación y no existieron diseños en detalle aprobados.



¿Esta administración sí entrega la obra?

Aspiramos a tener unos dos o tres tramos terminados al final de esta alcaldía.

¿Qué dicen las universidades que hay sobre este corredor?

Por ejemplo, en el Cesa están contentos porque no solo se movilizan por esta vía los estudiantes, sino la parte administrativa y eso les evita quedarse en la calle esperando el bus.



En la Javeriana están gratamente sorprendidos, allí son cerca de 25.000 personas que a diario transitan esta universidad y por el hospital y piensan que este proyecto les daría un espacio para la movilidad y puedan llegar más rápido.



En la Universidad Central hay alrededor de 12.000 alumnos que podrán montarse en TransMilenio a menos de dos cuadras de su sede y esto lo reciben con satisfacción, a esto se suman las cámaras de seguridad que se instalarán, al igual que la nueva iluminación. Los rectores con lo que hemos hablado le han dado visto bueno al proyecto.

¿Cree que este tema lo están politizando?

Sí. Bogotá sufre para bien o para mal por los políticos de turno y por las campañas políticas que se dan en este momento. Tenemos que acercarnos. Hoy una persona que vive en el 20 de julio y trabaja en el norte se gasta 1 hora y 40 minutos en transporte público, con TransMilenio serán 50 minutos. Es una buena oportunidad para dejar atrás la parte política y pensar en una solución al corredor de la 7.ª.



¿Qué opina cuando dicen que esta construcción es un capricho del alcalde Peñalosa?

Desde el año 2000 con el Conpes 3096 se priorizaron las troncales de la carrera 10.ª y la 7.ª por encima de la avenida Ciudad de Cali. Hay que hacer algo y ya tenemos los recursos y los diseños y es importante tomar la decisión para solucionar la movilidad allí.

Los predios

Según el IDU, de los 339 predios que se deben adquirir para la obra, 57 deben ser cedidos al IDU. De los 282 restantes, 127 predios son propiedad horizontal, a 119 les han hecho una oferta y no han respondido; 27 aceptaron y 6 la rechazaron.



El resto está en verificación de documentación. “En el Museo del Chico se correrá el muro entre 8 y 13 metros para ampliar la vía y construir el puente vehicular que conectará con la Circunvalar, sin afectar la casa patrimonial. En el parque Nacional se tomarán 11 metros, sin afectar la parte interna, se restaurarán esculturas y puentes.



En el Club del Comercio, carrera 7.ª con 63, donde el andén hoy tiene menos de 60 centímetros se correrá el muro para ampliarlo a 1,50 metros”, aseguró Yaneth Mantilla.



