'Mi prioridad será escuchar a los usuarios': gerente de TransMilenio

La nueva gerente de TransMilenio,, María Consuelo Araújo, aseguró que su meta es devolverles a los bogotanos el orgullo por un sistema que considera el eje para garantizarles calidad de vida a los ciudadanos.

La funcionaria habló con EL TIEMPO sobre las prioridades de un sistema que hoy escasamente tiene un 19 por ciento de popularidad entre los bogotanos, pero que mueve al día más de 2'500.000 pasajeros. A eso hay que sumarle que el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), que estará a su cargo, moviliza 1'600.000 personas.



¿Cómo le hará sentir a los bogotanos que usted llegó a TransMilenio a defender los intereses de los ciudadanos?



Siempre he dicho que para mí TransMilenio es el sistema circulatorio de la ciudad. Es como ese sistema que nos lleva el oxígeno, que nos lleva la sangre a todos los rincones del cuerpo. Y así veo yo a TransMilenio. Pero el sistema circulatorio funciona cuando el sistema está puesto. Y yo siento que los bogotanos perdimos hace algún tiempo el corazón en TransMilenio. Hay que devolverle el corazón, hay que volver a sentir orgullo por la ciudad, y mi invitación es a que yo encabece ese orgullo y ese liderazgo pero que todos los bogotanos pongamos un granito de arena.



¿Pero no cree que los usuarios tienen suficientes razones para estar descorazonados con el sistema?



Eso lo comprendemos. Y mi principal tiempo va a ser en las calles, va a ser en los buses, va a ser escuchando al usuario. Estoy convencida de que hay muchos expertos, muchos estudios, pero que eso tiene que complementarse con la visión de las personas de a pie, con el que todos los días vive el sistema. Y además puede tener ideas innovadoras muy sencillas que pueden aliviar lo que en el día a día pueden padecer las personas. Entonces, mi compromiso es ponerme de su lado, del lado de los usuarios y ser la cara de los usuarios del sistema para que vuelva a ser nuestro orgullo.



¿Hay temas en que los usuarios sienten que no pasa nada, como los vendedores, los colados?



Pero además el tema de colados es muy complicado porque pone en riesgo el equilibrio financiero del sistema. Cuando las personas evaden y se cuelan, le están robando no a la empresa, les están robando a los otros ciudadanos que son los que aportan. Por eso mi llamado a que seamos corresponsables y a que cuidemos nuestro sistema.



En el tema de ventas ambulantes vamos a organizar un trabajo con el IPES. Parte de las ventajas que tengo yo viniendo de la administración es que puedo tender conexiones y puentes muy rápidamente con las otras entidades, con la

Secretaría de Seguridad tenemos una alianza de hace ya dos años en torno a los temas del Bronx, de los habitantes de calle y creo que voy a pedirle a mi compañero Daniel Mejía un auxilio y un llamado urgente para la seguridad en TransMilenio.



¿Cómo va a manejar las decisiones de fondo, que son las que cambiarán el sistema?



Hay decisiones que hay que tomar muy rápidamente: por ejemplo, los pliegos de licitación para fase I y fase II que implican además traer la nueva flota de buses y poder mejorar el servicio, porque la gente está pidiendo a gritos más espacio, más frecuencia, pero además buses nuevos, hay que decidirla muy rápido. Viene un equipo trabajando en eso con mucha seriedad y mucho conocimiento, y por supuesto yo confío en el trabajo que se viene haciendo, pero muy pronto habrá que sacarlo. Igualmente el tema del SITP y encontrar el punto de equilibrio para que el SITP y los operadores sientan un alivio en sus finanzas, es algo que ya viene marchando y que pronto esperamos poder anunciar acuerdos.



¿Cómo se ve usted sentada con los operadores y tomando decisiones?



Las decisiones las tomaremos pensando en la ciudad, en el modelo de ciudad, en lo que el alcalde ha denominado igualdad en calidad de vida y, sin duda, la gran herramienta para igualdad en calidad de vida es el TransMilenio en Bogotá. Es lo que hace que nuestra ciudad pueda ser competitiva, pueda ser eficiente, que la gente llegue con mejor ánimo a su trabajo, a sus colegios, a su sitio laboral. Eso es lo que yo represento en esas mesas de negociación, el modelo de ciudad, y la invitación es a que encontremos los puntos de acuerdo muy rápido alrededor de ese objetivo común.



¿Qué ejemplo de negociación de su trayectoria pública del tipo que lidiará con los operadores le servirá de experiencia?



Tal vez recuerdo con un sentido de defensa de los intereses del país la defensa la negociación en el TLC. Yo encabezaba el sector Cultura y tuvimos que defender medidas que habíamos tomado para nuestros gestores culturales como la Ley de Cine. Qué mejores negociadores que los delegados de Estados Unidos. En ese tipo de negociaciones lo importante es tener el fin muy claro, tener los inamovibles muy claros, y aquí el gran beneficiado con estas nuevas negociaciones va a ser el sistema mismo, y el sistema insisto es la apuesta de igualdad en calidad de vida de la ciudad. En la medida en que Bogotá sea competitiva y su sistema de transporte masivo funcione esto tiene una injerencia muy positiva para el resto de sistemas del país. Y en eso el interés general tiene que primar.



¿Cómo se visualiza al final de los próximos dos años?



Apostándoles a los ciudadanos porque eso es lo que ha querido el señor alcalde, apostándole a que la gente vuelva a querer su TransMilenio y con una favorabilidad que ojalá encuestas como Bogotá cómo vamos nos permitan decir que se hizo lo correcto. Así me veo.



Redacción Bogotá