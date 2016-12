La EAB sí se presentará a la licitación del aseo de la ciudad

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAB), a través de su filial Aguas de Bogotá, se le medirá a la licitación del aseo, pero buscará un socio especializado en el tema. Sobre ese y otros asuntos habló el gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAB), Germán González Reyes, en entrevista con EL TIEMPO.

¿Se presentarán a la licitación de aseo?

Sí, vamos a presentarnos en la licitación, bien a través del ‘vehículo’ de Aguas de Bogotá o de algún otro que creemos. Y las razones son dos: la primera, que tenemos que recuperar 230.000 millones de pesos que el Acueducto ha invertido en el aseo y que tiene en riesgo de perder si no hacemos algo. Y segundo, porque creemos que si nos ganamos una licitación con un socio, Aguas de Bogotá –o el ‘vehículo’ que se defina ahí– quedaría dentro de un negocio administrado por alguien que sabe del aseo; y eso puede ser importante para la ciudad.

¿En tres años de servicio de aseo, Aguas de Bogotá no aprendió sobre el tema?

Operativamente yo no tengo mayores quejas con la gente de Aguas de Bogotá. Lo que me parece es que es una planta grande, 3.500 trabajadores; es un negocio que no sabía hacer la Empresa de Acueducto y que nos ha afectado nuestras finanzas, y en ese sentido tengo esas quejas. También sabemos que tenemos la responsabilidad de sacar al Acueducto de ese riesgo de una forma responsable.

¿Cuál será la prioridad de la empresa en el 2017?

Vamos a rehabilitar redes que son necesarias en sectores de Bogotá, vamos renovar otras, a construir algunas nuevas en barrios que están en situación de ilegalidad y que vamos a desmarginalizar. En general creo que los bogotanos van a percibir la Empresa de Acueducto como siempre debió ser, cercana, que nos lleva el agua, que es tan importante, y que la vamos a querer más.

¿Cuánto y dónde invertirán en redes en el 2017?

En rehabilitación y renovación tenemos 570.000 millones de pesos para invertir y lo haremos en barrios del sur en Ciudad Bolívar, Usme, Kennedy, y también en el norte. Hay un plan para la zona de El Chicó, porque hay redes que no se han renovado hace muchos años. Acabamos de adjudicar ese contrato.

¿Obras por toda la ciudad?

Muchas. Y empezaremos a normalizar 124 barrios que hoy no tienen ni acueducto ni alcantarillado.

¿Dónde están?

Los esfuerzos los vamos a concentrar en zonas como Ciudad Bolívar, Bosa y Usme.

¿Alcanza la plata de tarifas?

Sí, las tarifas que tenemos, que son importantes, que son altas, nos permiten recuperar las inversiones programadas para los siguientes tres años. Sin embargo, si no logramos hacer las inversiones, por régimen tarifario habría que devolverles tarifa a los usuarios. Eso afectaría de manera dramática las finanzas de la empresa. Si a duras penas hoy por hoy tenemos una empresa con un nivel de viabilidad financiera complicada en el corto plazo, imagínese si tengo que devolver tarifa.

Pero suponemos que harán las obras…

Haremos las obras, pero seguramente nos toca endeudar la empresa. El próximo año vamos a pedir un cupo de endeudamiento para poder hacer esas inversiones, y espero que el Concejo de Bogotá nos ayude con ese cupo para poder tener los recursos suficientes.

¿De cuánto estamos hablando?

Estamos mirando exactamente la cifra, pero puede llegar a unos dos billones de pesos que tenemos que solicitar en endeudamiento.

¿Piensan volver a contratar con terceros algunos servicios de la EAB?

Encontramos desde la misma convención colectiva que suscribieron los sindicatos con la administración en 2015 la prohibición de tercerizar ciertos temas como lo venía haciendo la empresa. Haremos un análisis objetivo para presentárselo a la ciudad sobre qué esquema conviene más, pero pensando en alguien fundamental: el usuario. Debe pagar unas tarifas que sean eficientes, y en eso tenemos la responsabilidad de mostrarle a la ciudad cómo podría ser más eficiente la empresa.

¿Qué ha pasado con los túneles que se construyeron para transportar las aguas residuales?

Desde el 2009 empezaron a construirlos. En estos días de fin de año estamos adjudicando la construcción del último tramo del túnel Tunjuelo-Canoas.

Terminamos esta obra que estaba inconclusa por un pleito de un contratista, pero una vez la hagamos, el reto más importante será en los siguientes años construir la Planta de Tratamiento (PTAR) Canoas, que es la que le va a permitir un sistema de tratamiento de residuos para que vayamos descontaminando el río Bogotá que es la razón de ser de toda esa infraestructura.

¿Se pueden poner a operar los túneles mientras se hace la planta?

(Sí) ayuda para que mejore un poco la parte media de la cuenca. De todas maneras el tema no se soluciona con eso. Se solucionará cuando tengamos una PTAR que eso será en el 2022 o en el 2023, si corremos, si somos eficientes entre varias entidades que tenemos que poner la plata.

¿En qué estamos hoy sobre la PTAR?

Se están haciendo unos estudios por parte de Planeación Nacional, se contrató una banca de inversión y unos abogados para que miren qué condiciones se requerirían para que alguien haga esa inversión y se defina el esquema que haga una inversión de 1.400 millones de dólares.

¿Que alguien haga una inversión?

Sí, hay unas fuentes. Por ejemplo el Acueducto ya incluyó en su régimen tarifario 350.000 millones de pesos. La CAR y el Ministerio de Vivienda están comprometidos, pero esos recursos que inicialmente se previeron no son suficientes y por lo tanto hay que estructurar financieramente ese proyecto para que otras fuentes de recursos terminen cerrando el negocio y poder, ahí sí, contratar esa PTAR.

¿Cuándo se decide?

Hacia julio del próximo año se tiene claridad sobre qué recursos financieros se requieren.

Trabajos en el río Bogotá y en los cerros orientales

¿En qué está el plan del malecón del río Bogotá?

Con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) tendremos claro cómo va a ser esa Ciudad Río, que va a ser importante, y sobre el tema habrá una discusión relevante el próximo año en el Concejo de Bogotá.

Pero quiero llamar la atención en lo que vamos a hacer en los cerros orientales, lo que se llamará el Sendero de los Cerros, que también conectará con el embalse de San Rafael, en el municipio de La Calera, donde haremos un parque.

¿Cuándo?

Lo terminaremos en el 2019. Ya tenemos estudios iniciales, vamos a empezar a contratar los diseños específicos del parque, que tendrá además un atractivo especial: habrá un cable que saldrá desde la carrera séptima en Bogotá y se unirá, incluso, con el sistema TransMilenio en algún momento. Este llegará a la parte norte del embalse. Será de unos cinco kilómetros y podremos ir a almorzar los bogotanos cuando queramos, en cuestión de media hora o 45 minutos, y estar en contacto con una zona llena de naturaleza.

¿Qué se va a ver en 2017?

El próximo año no vamos a ver todavía el cable, pero vamos a empezar a abrir en una primera fase el embalse de San Rafael para ese parque. Vamos a ir habilitando un sendero para que la gente lo camine, obviamente con un diseño inicial que estamos trabajando, que saldría desde La Aguadora, en Usaquén; la gente también podrá ir en bicicleta. El año entrante empezaremos a ver los resultados de este proyecto.

