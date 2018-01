El joven español que quiere conquistar a la afición bogotana

Para el matador Román Collado (España), el mundo del toro exige honestidad, nada de capotazos ni muletazos sin riesgo. Así lo muestra en sus faenas.



Aterrizó en Colombia a principios del 2018 y mañana, a las 3:30 p. m., debutará en la plaza de toros de Santamaría. Viene de abrir la puerta grande en Manizales. Lidiará astados de Mondoñedo, junto con Manuel Escribano y el colombiano Ramsés.

A sus 24 años se convirtió en torero revelación del 2017 en Europa. A sus triunfos en Valencia y Bilbao le agregó el más resonante de su joven carrera: puerta grande en Las Ventas (Madrid), mérito que para muchos colegas nunca llega a concretarse. Esto le abrió oportunidades y, dice, se le antojan más triunfos.



Usted no es de familia taurina, ¿de dónde nace su vocación?



La afición me viene desde pequeño, tras ver las corridas en la televisión; ahí veía magia y decidí que quería ser torero. A los 12 años me apunté a la escuela taurina, en Valencia (España). Mi padre me apoyó mucho, en lo que podía, como ir a verme torear, mientras que mi madre no lo entendía tanto, así que lo vivió desde afuera.



El torero que siempre he admirado es El Juli. Él me dio la alternativa en Nimes (Francia), junto con Sebastián Castella, con un triunfo soñado para cualquier torero.



En el 2017 cumplió un sueño, triunfar en Las Ventas (Madrid)...



La puerta grande en Madrid ha sido un punto de inflexión en mi carrera. Ha sido el principio de lo que quiero mostrar, de hasta dónde quiero llegar. Sueño con ser de los que puedan mandar en el toreo, ir siempre en los carteles de las grandes ferias y seguir disfrutando de esta bonita profesión.



¿Qué opinión tiene de la afición bogotana?



Me encanta la afición americana, creo que es la mejor que hay porque lo viven con mucha pasión. De Bogotá sé que es una afición festiva pero muy rigurosa, todo lo miden más.



¿Cómo definiría su tauromaquia?



Mi concepto y forma de torear se basan en la entrega, lo cual es fundamental y a la vez bonito. No me dejo nada adentro y lo entrego todo en el ruedo.



