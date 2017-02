'Izquierda y derecha resultan conceptos anticuados para hoy'

El polaco Lech Walesa, quien ganó el Nobel de Paz en 1985, tras el sacrificio que hizo por asegurar el derecho de los trabajadores a establecer sus organizaciones, se refirió al posconflicto, a la participación de las iglesias en el acuerdo de paz colombiano y al papel de los reintegrados en la sociedad.

Para este expresidente de Polonia (1990-1995), el papel de los reintegrados del conflicto armado colombiano en los partidos políticos debe permitirse y aceptarse socialmente, pero así mismo hay que replantearse qué concepto se tiene sobre agrupaciones y oposición política.

“Tenemos que debatir lo que significa la izquierda y la derecha. Parece que esos conceptos son bastante anticuados y ya no van con el mundo de hoy. Hay que tener fundamentos propios, cada país debe tener los suyos”, señaló.

Respecto al papel que las iglesias desempeñaron en la aprobación o negación de los acuerdos de paz con las Farc, Walesa expresó que aquellas no deberían involucrarse en algo tan sensible. “Hay divisiones y discrepancias entre religiones. Las iglesias no deberían tomar partido, porque generarían divisiones y habrá partes que van a protestar por la aprobación o no de los acuerdos”, enfatizó.

En cuanto a los mayores retos culturales, dijo que debe generarse un cambio significativo en el modo de hacer las cosas, con modelos nuevos.

Las negociaciones que empiezan con el Eln son una oportunidad de gozar una paz más completa, señaló el nobel. De ahí que deba planearse qué se hará con lo logrado.

“Sobre una derrota o una victoria, tenemos una nueva oportunidad, pero se requiere que nos comuniquemos primero, saber qué vamos a construir, qué tipo de estructuras vamos a hacer y qué programas vamos a implementar”, explicó.

BOGOTÁ