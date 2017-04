‘Los cambios de fondo toman tiempo y requieren estudios’

¿Cuáles son los problemas de fondo identificados?



El fundamental está asociado a las aglomeraciones que la gente experimenta usando el sistema. Lo que uno ve en las mediciones que tenemos es que esta es la parte que más les molesta a las personas. Un segundo punto es lo difícil que es entender el sistema.



¿Y qué han hecho para solucionarlo?



Identificamos la necesidad de una reingeniería, pero no es posible simplemente cambiar cómo está planteado todo el funcionamiento de las troncales de un momento para otro. Hay que hacer unos estudios profundos de transporte y de la forma como viajan las personas, con toda una cantidad de insumos para proponerles a los bogotanos una mejor forma de manejar nuestras troncales para que ellos tengan una mejor forma de viajar.



¿Ustedes reconocen que las troncales están saturadas?



Sí. Y la saturación viene del hecho de que atraen mucha demanda, mucha más de la que uno había planteado inicialmente, porque las otras troncales, del proyecto que se dejó en el año 2000, no se hicieron.



¿Cuándo se van a ver los cambios estructurales?



Los cambios estructurales se van a empezar a ver cuando pongamos en funcionamiento la reingeniería a mediados del año entrante y los más grandes y más estructurales va a ser cuando pongamos en funcionamiento las troncales: las primera nueva troncal va a ser la de la carrera 7.ª.



¿El sistema TransMilenio está colapsado?



No está colapsado y mueve dos millones y medio de viajes todos los días. El servicio que prestamos no es el que merecen los bogotanos y por eso trabajamos todos los días para mejorarlo. Estoy segura de que es con la reingeniería y, sobre todo, con las nuevas troncales como los bogotanos van a sentir una mejora sensible en la forma como se pueden mover dentro de la ciudad.



¿Este año cuáles cambios va a haber?



Vamos a anunciar un cambio en troncales que va a suceder este año. Seguiremos con los cambios operacionales todo el tiempo, tal como lo hemos venido haciendo.



