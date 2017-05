Entregan primer paquete de firmas para revocatoria de alcalde Peñalosa

03 de mayo 2017 , 09:20 a.m.

El proceso de revocatoria de mandato del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, dio el martes un nuevo paso.



Unidos Revocamos a Peñalosa, uno de los cuatro comités que se inscribieron para llevar a cabo este proceso, entregó a la Registraduría un primer paquete de firmas para respaldar la iniciativa que busca sacar a Peñalosa del primer puesto de la capital del país.

El grupo entregó 666.023 firmas a esa entidad, que ahora se encargará de verificarlas. Según la reglamentación actual, si encuentra que al menos 280.000, es decir el 30 % de los votos con los que fue elegido el Alcalde, son válidas, el proceso seguiría adelante.



Según los miembros del comité, esta es una entrega parcial de firmas, pues pretenden llegar al millón para superar el umbral que exigen las autoridades electorales e “impedir” que el proceso se caiga. La Registraduría tiene 30 días hábiles para llevar a cabo el proceso de verificación.



Unidos Revocamos a Peñalosa afirmó en un comunicado de prensa que se vio “obligado a adelantar la primera entrega” de las firmas, dado el complot que se cierne sobre esta iniciativa por parte de los gobiernos Nacional y Distrital a través del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Peñalosa ha logrado lo que ningún otro político: sumar el apoyo de todos los sectores corruptos de la fauna política nacional sin distingo de color político (Vargas Lleras, Santos, Uribe y hasta Venus Albeiro Silva), por lo tanto, no suena descabellado que en un acto de desespero, estos poderes decidan darle una patada al tablero de la democracia y suspendan los mecanismos de participación ciudadana para salvar al acalde que les devolvió los principales negocios de Bogotá”, indicó el comité en su página web.



Una de las dudas del comité encabezado por Carlos Carillo es que el excongresista Héctor Elí Rojas, hoy magistrado del Consejo Nacional Electoral, podría tener una inhabilidad porque Ana María Rojas Villamil estuvo vinculada al Distrito hasta 2016 como subsecretaria del despacho de la Alcaldía Mayor y suplente de la junta directiva de la ETB.



El CNE afirmó que no se pronunciará sobre el tema.



Unidos Revocamos a Peñalosa es el tercer movimiento, liderado por los sindicalistas de la ETB, que señalan como argumentos para buscar la revocatoria la decisión del alcalde, la venta de la ETB, aprobada por el Concejo, y el 20 por ciento de las acciones de la Energía. El documento incluye una lista de al menos 20 temas, muchos relacionados con la no continuidad de programas de gobierno del alcalde Gustavo Petro.



Así se pudo ver el ingreso de las cajas con las firmas a la sede de la Registraduría de la carrera 8.ª con calle 12, en el centro de Bogotá.

