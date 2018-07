Entregan bicicletas que habían sido hurtadas en Bogotá

“En la página de Facebook de la Alcaldía Mayor vi unas fotos de bicicletas que fueron recuperadas por la Policía. Luego de revisar por varios minutos, entre las imágenes encontré la que me habían robado hace ocho meses. Hoy nuevamente está en mi poder”, así relata Juan Camilo López la manera como pudo recuperar su ‘caballito de acero’.



Él es uno de los 112 bogotanos a los que ya el Distrito les devolvió la bicicleta que les fue hurtada. La ‘entregatón’ de estos vehículos de pedal la hizo el Distrito en la plaza de Bolívar en la mañana de este miércoles.

“Presenté el documento de propiedad, algunas fotos y di datos de la cicla que solo yo sabía y me la entregaron”, asegura Juan Camilo mientras revisa el resto de la bici que le fue hurtada en octubre pasado, en la calle 26 con avenida Boyacá. Recuerda que ese día, cuando la fue a cambiar por otra, las personas con las que iba a hacer el negocio lo amedrentaron con un arma de fuego y un cuchillo y le quitaron la bici, sus cosas personales y hasta los zapatos.

Según el Distrito, muchas de estas bicicletas no contaban con la documentación requerida, por esta razón fueron decomisadas por las autoridades en operativos adelantados en las localidades de Los Mártires y Kennedy. Miguel Uribe Turbay, secretario de Gobierno, aseguró que en los locales en los que se encuentren bicicletas hurtadas serán sellados y, si incurren de nuevo, serán cerrados definitivamente.

Según el coronel Javier Martínez, comandante de la estación Mártires, en lo que va corrido del año se han realizado más 70 capturas en flagrancia de delincuentes que están hurtando este tipo de vehículos a los usuarios. “Estamos tras la pista de cuatro bandas delincuenciales que se dedican a este hurto”, agregó el oficial.



Durante la ‘entregatón’ también llegó Juan Acevedo, a quien le robaron la bici cuando la dejó en el conjunto residencial en donde vive. “Puse el denuncio en mayo pasado y hace unos días revisé en las fotos de la página de la Secretaría de Seguridad y la vi. Estaba marcada con el número 26. Traje los documentos y la recuperé. Ahora me voy en ella”, aseguró.



Igual historia contó Laura Correa, a quien le hurtaron la bici en marzo pasado. “Fui a una cita médica, la deje amarrada a las afueras del consultorio y cuando salí ya no estaba. No puse denuncio y hace unos días vi en las redes sociales de la Alcaldía mi bicicleta, llamé y me citaron. Hoy (ayer, miércoles) me la entregaron y ya estoy nuevamente con ella”, dijo sonriente Laura mientras terminaba de revisarla.



“Les ofrecemos a los bogotanos un camino para recuperar su bicicleta, y quiero hacer un llamado a todo aquel que haya tenido un inconveniente con su bici o le haya sido robada, para que consulte si es una de las recuperadas, y se le pueda devolver”, afirmó Miguel Uribe. La Alcaldía advirtió que si estos vehículos no son reclamados después de dos meses de hacer la publicación, el Distrito las donará a fundaciones sin ánimo de lucro.



Cifras de la Secretaría de Seguridad señalan que hoy Bogotá pasó de tener 60 policías en bicicleta a 220. “Con la Policía se está haciendo control en 20 en puntos de las ciclorrutas para verificar datos y brindar seguridad a los ciclistas”, aseguró Jairo García, secretario de Seguridad.En lo que va del año han sido asesinadas cuatro personas cuando eran despojadas de su bicicleta, una de ellas fue el profesor del IDRD Jeisson Alejandro Cárdenas Pinzón, cuyo asesino ya fue capturado por la Policía.

El secretario de Gobierno dijo que el Alcalde Mayor ya firmó el proyecto de acuerdo sobre la Política Pública de la Bicicleta que fue aprobado en el Concejo de Bogotá en mayo pasado. “Con esto se eleva la bicicleta a una necesidad intersectorial, ya no es solo un proyecto de la Secretaría de Movilidad, sino de todas las demás secretarías, como Educación, Gobierno, Seguridad, entre otras”, aseguró Miguel Uribe.



