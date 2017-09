‘En contratación del metro no permitiremos injerencia política’

La Alcaldía advirtió durante un encuentro de inversión extranjera que no permitirá la injerencia política para la contratación de la primera línea del metro de Bogotá.

“Un mensaje claro para los inversionistas extranjeros es que vamos a invitar a las firmas más serias del mundo para el proyecto metro. Deben tener claro que aquí no habrá ventajas para nadie y que vamos a buscar únicamente hacer el mejor metro, al mejor costoso, con la mejor calidad para todos los bogotanos”, manifestó el alcalde Enrique Peñalosa.



Este anuncio lo hizo durante el segundo encuentro de inversión extranjera en Bogotá, organizado por Invest in Bogotá, la Cámara de Comercio y la Empresa Metro.



En el evento, la Alcaldía confirmó que ya presentaron al Departamento Nacional de Planeación (DPN) ocho de los diez requisitos exigidos para firmar el Conpes. “No podemos decir más, es un estudio técnico que ellos están realizando y tienen que aprobar esos requisitos. La decisión de ellos se va a materializar el día que se reúna el Conpes, que esperamos sea a mitad de septiembre (12)”, aseguró Andrés Escobar, gerente de la Empresa Metro.



Tal como lo informó EL TIEMPO en febrero pasado, el Distrito debe demostrar que el metro será un integrador de todo el sistema de transporte de la ciudad y que armonizará el transporte regional. También debe quedar definida la demanda y flujo de pasajeros de todos los modos de movilidad de la ciudad, las tarifas, lo que vale la inversión en construcción, operación y mantenimiento y los futuros ingresos por este concepto.



Al evento asistieron cerca de 120 compañías internacionales. Juan Gabriel Pérez, director ejecutivo de Invest in Bogotá, aseguró que hay empresas europeas, americanas y asiáticas interesadas en el proyecto metro, pero no solo las empresas, sino la banca que acompañaría la financiación del proyecto. “Vemos que el metro tiene mucho apetito a nivel mundial. Este proyecto es la joya de la corona en la infraestructura de Bogotá y estamos seguros de que se va a hacer como lo dice el alcalde”, manifestó.



Uno de los temas más controvertido sobre el futuro metro elevado para la ciudad es que los estudios realizados en administraciones anteriores no se han tenido en cuenta para este nuevo proyecto. Diego Sánchez, director de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), le salió al paso a esta crítica y dijo que se han utilizado.

La contratación

Sobre la forma como se contratará la obra, el alcalde manifestó que no se han tomado las decisiones finales sobre si va a hacer un esquema por contratación por obra pública o por asociación público-privada (APP). “En los próximos días tomaremos la determinación. Estamos integrados con el Gobierno Nacional para sacar adelante el proyecto”, agregó Peñalosa.



Escobar puntualizó que ya están en una fase financiera que implica definir bajo qué modalidad se va a contratar el metro, y en esto hay muchas modalidades en el mundo, porque este medio de transporte tiene muchos componentes.



“Los principales son la obra civil, el viaducto, los patios taller. Los trenes mismos son un componente que se puede comprar por separado y los equipos de inteligencia. Lo que menos se ve del metro es lo más complejo de desarrollar en materia de diseño y de contratación”, dijo.



El Distrito aseguró que este metro será completo, lo que significa que desde el momento en que se ponga en funcionamiento tendrá todas sus troncales alimentadoras. Hay que recordar que se contemplan 33 kilómetros de troncales nuevas con este proyecto.



En la estructuración que prepara el Distrito se debe definir qué tanto se empaquetan esos componentes para hacer unas licitaciones muy grandes o qué tanto se separan para hacer varias licitaciones y que participen muchas más firmas especializadas en cada caso.



“Esto es algo puramente técnico que continúa avanzando, y la meta es poder abrir el proceso de licitación al finalizar este año”, describió Escobar.



Hay que tener en cuenta que el Distrito debe cumplir con los requisitos exigidos antes del 11 de noviembre para poder firmar el acuerdo interadministrativo con la Nación, ya que después de esa fecha empieza a regir la ley de garantías y esto podría atrasar el cronograma.



Para la financiación de este proyecto, la Nación debe poner el 70 por ciento del presupuesto (10 billones de pesos aproximadamente) y el Distrito, el 30 por ciento restante (4 billones de pesos aproximadamente). Una parte del dinero que pondrá Bogotá saldrá de las vigencias futuras, que serán llevadas al Concejo para su aprobación a mediados de septiembre.

Datos del proyecto

De acuerdo con los nuevos avances en materia de diseño, el tiempo estimado de recorrido del portal Américas a la estación de la calle 72 será de 25 minutos; la línea tendrá 24 km desde el patio taller hasta la calle 72, incluido el ramal técnico y cola de maniobras.



La altura del metro sería de 12 metros, lo que ayudaría a mitigar el ruido.



A lo largo del trayecto que irá desde el portal Américas hasta la avenida Caracas con calle 72 se contemplan tres subestaciones de energía para alimentar el metro, ubicadas en las Américas, Caracas con calle 1.ª y en la calle 67, abajo de la Caracas.



Como producto del avance técnico se conoció que la construcción se está planteando en seis frentes de obras, para mayores rendimientos y mitigación de impactos en la movilidad. Se priorizará el transporte público, y los particulares serán desviados.



El metro, en el 2022, según anuncia el Distrito, tendrá 23 trenes de conducción automática, sin operarios. Será dirigido desde un puesto de control central.



