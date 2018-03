En Techo, vecinos se oponen a colegio nuevo para los niños

Se cumplen dos meses de retraso para el comienzo de la construcción del colegio Ciudad de Techo I en un terreno que fue cedido al Distrito para dotación en 1987. Los vecinos de los conjuntos residenciales sobre la carrera 80B con calle 6.ª se oponen a la obra, que les dará cupo a 504 niños, con el argumento de que les van a quitar espacio verde y van a llegar vendedores ambulantes. Les preocupa la congestión vial.

La subsecretaria de Acceso y Permanencia, Adriana González, defiende el derecho a la educación de los menores al tiempo que señala que las obras de construcción ya fueron adjudicadas por 11.000 millones de pesos, incluida la interventoría.



El terreno es de 4.141 metros cuadrados que fueron entregados hace décadas por los urbanizadores de la época que construyeron los conjuntos de apartamentos en esa zona de la localidad de Kennedy. Con la obra se abre la posibilidad de 15 aulas escolares, tres de preescolar, cinco de primaria, cuatro de secundaria y tres para educación media.



El plan es tener allí comedor, emisora, enfermería, laboratorios, talleres de danza, auditorio, y la idea es que cuando no estén los alumnos, las zonas comunes podrán ser utilizadas por la comunidad, por los vecinos.



En la última reunión, de ocho que se han realizado con la comunidad, el alcalde local, Leonardo Rodríguez, les recalcó que por encima de los intereses de esa comunidad están los de los niños. En Kennedy hay un déficit de más de 6.000 cupos y los terrenos son escasos para construir nuevos colegios. A diario, más de 2.100 niños tienen que salir desde el sector de Castilla en buses escolares hasta las diferentes instituciones en otros sectores de la ciudad.



El tire y afloje con la comunidad de los apartamentos aledaños al terreno no es el primero que se presenta. En dos oportunidades anteriores, en circunstancias similares y con argumentos parecidos, y al parecer manejadas por intereses particulares, ciudadanos de otra localidad se opusieron a la construcción de dos colegios en Suba.



Con el colegio Nueva Zelandia en el barrio Mirandela, que alberga 625 alumnos, la Administración Distrital tuvo varios inconvenientes con los vecinos. Finalmente fue inaugurado en febrero pasado. Similar fue la situación con el colegio de la reconciliación Jorge Mario Bergoglio, para 550 alumnos. En ninguno de esos casos las acciones legales prosperaron. Actualmente, los mismos vecinos piden cupos para sus hijos.



A simple vista, el terreno para el colegio de Techo tiene forma de trapecio. Hay 61 árboles, de los cuales 18 fueron sembrados hace poco y no tienen más dos metros de altura. Hay 26 árboles adultos, en su mayoría pinos y eucaliptos; 17 más son cipreses. En el resto del terreno hay pastos y, según la evaluación técnica, no es un pulmón para la zona.



A lado y lado del terreno hay dos conjuntos residenciales. En uno de ellos, el Rincón de Techo III, vive Luis Humberto Ordóñez Ramírez. Mientras pasea su perro, un shih tzu, nos dice que les van a quitar su espacio verde; advierte que ese terreno, cree él, no es del Distrito y que hace parte del humedal. Cuenta también que compró su apartamento hace poco más de 15 años allí, sobre ese mismo sitio: “era humedal”, insiste. Y añade que ya hay dos torres que se ladearon porque por debajo se filtra el agua.



Frente a esta afirmación, la dirección de construcciones de la Secretaría de Educación Distrital (SED) reportó a EL TIEMPO que en vista el pasado 15 de marzo para constatar el presunto hundimiento, “no se apreció internamente algún daño importante asociado”.



Al otro lado del terreno del colegio, pasando la calle por el costado norte, 25 adultos mayores, la mayoría mujeres, hacen ejercicio. Suena música de diciembre, pero es 26 de marzo. Están en una cancha de microfútbol que sirve de polideportivo. A su alrededor hay zonas verdes que se conectan a otra franja verde, todo a menos de una cuadra.



En la esquina hay diez bicitaxis que se pelean los pasajeros con la ruta C126 Villa Alsacia del SITP que sale con destino a Laches-El Dorado. Todos tratan de sortear los huecos mientras que hacen que la gente, dentro del bus, dentro del bicitaxi, se bambolee. Pareciera que la cabeza se va a salir del cuerpo. Es una escena que se repite, dicen los vecinos, desde hace dos años.



La calle 6.ª es muy transitada: es vía de escape cuando hay estrelladas o alta demanda en la avenida Ciudad de Cali. Y la Cali siempre está congestionada.



Al lado del terreno y frente a los huecos está la droguería. Ricardo Benavides, el dueño, sostiene que para el comercio el colegio es bueno, pero para la comunidad no. Y se queja porque la carrera 80B es un callejón sin salida que desemboca en un parqueadero improvisado: cinco carros abandonados, al fondo dos buses escolares, tres camiones de reparto, dos camionetas de alimentos y un taxi. El conductor lo está limpiando para salir a trabajar.



“Y si van a traer volquetas, ¿se imagina cómo será esto?”, pregunta el farmaceuta.



Por la falta de colegios en las zonas donde viven, a diario 30.000 alumnos viajan mañana y tarde en 1.300 rutas escolares contratadas por el Distrito con un costo de 75.000 millones de pesos. Cada niño en promedio, según las cifras oficiales, le cuesta a Bogotá 1’400.000 pesos.



Por ahora, ninguno de los argumentos que se han presentado en las reuniones con alcaldía local, personería, gestores de convivencia y Secretaria de Educación han sido suficientes para que los vecinos vean con buenos ojos la llegada de un colegio nuevo.

HUGO PARRA GÓMEZ

EL TIEMPO

En Twitter: @hugoparragomez