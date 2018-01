En Shenzen (China) el 100 % de los buses son eléctricos

Lo que antes se veía como una situación extraída de la ciencia ficción se convirtió en realidad en Shenzen (China): esta es la primera ciudad del mundo cuya flota de buses del transporte público funciona por completo con energía eléctrica. El último automotor de este tipo que funcionaba con combustible contaminante fue retirado de circulación en diciembre del 2017.

Este logro marca un hito en la carrera internacional por la migración hacia las energías limpias. Ni Europa ni Estados Unidos, en el pasado líderes absolutos en este renglón, pudieron llegar primeros a esta honrosa meta. Lo que más asombra a la opinión mundial es que no se trata de una urbe mediana o pequeña, sino de una megaurbe con casi 12 millones de habitantes.



Para hacernos a la idea del tamaño del proceso basta con decir que hoy circulan por las calles de esta población, en el sur del gigante asiático (vecina de Hong Kong), 16.359 buses, y ninguno genera emisiones contaminantes. Es decir, ahora sus ciudadanos respiran un aire más limpio.



El proceso les ha tomado nueve años a las autoridades de la ciudad, inversores y privados, en un trabajo mancomunado que empezó desde el 2009, cuando el Gobierno Central chino seleccionó 13 localidades del país para marcar la vanguardia en este tema, dentro del Programa para una Nueva Energía Vehicular. Las inversiones, que no se detienen, han sido millonarias: solo en el 2017 el Gobierno entregó 490 millones de dólares en subsidios para la adquisición de nuevos buses eléctricos y la construcción de estaciones de recarga.



En los principales barrios y zonas estratégicas han dispuesto 501 estaciones de carga, con una capacidad para atender 8.000 vehículos, lo que garantiza suministro constante para esta flota de transporte. Para que un vehículo de estos llene su batería, por completo vacía de energía, se requieren dos horas de conexión.



En un artículo publicado por el medio Shenzen Daily se explica cómo, aparte de hacer la transición energética, los conductores del servicio público fueron capacitados para entrar en la dinámica que se trata de implementar con esta movilidad sustentable: pensar siempre en los ciudadanos. Hasta ahora, la Comisión de Transporte de la ciudad ha indicado que no se han presentado problemas con las conexiones ni con la demanda.



En cifras, el impacto ambiental es tenaz: estos automotores usan 73 por ciento menos energía que un vehículo impulsado por diésel, es decir que son más eficientes; en un año, la flota evitará el consumo de energía equivalente a lo que producen 366.000 toneladas de carbón corriente, y se dejarán de arrojar al aire 1,35 millones de toneladas de dióxido de carbono.

Taxis limpios

El nuevo objetivo de esta urbe vanguardista se centra en la migración de la flota de taxis, que también se encuentra en un alto nivel de avance. A la fecha, más de la mitad de los carros que prestan este servicio se movilizan impulsados por electricidad.



El número exacto de taxis eléctricos es de 12.518, en una flota de 20.190 autos. De hecho, hay zonas en las que está restringida la circulación de aquellos que usan combustibles fósiles, como medida que ha ayudado a estimular la transición entre los operadores.



La fecha para que el ciento por ciento de estos automotores opere con la energía limpia tampoco es lejana: en el 2020 ningún auto de este tipo podrá arrojar emisiones contaminantes.



“La ampliación de las flotas eléctricas en el servicio público juega un rol fundamental en nuestro propósito de mejorar la calidad del aire y ofrecerle una ciudad amable a nuestra gente”, le expresó la Comisión de Transporte a Shenzen Daily.

Otras a la vanguardia

Si bien el caso de Shenzen, reconocida por ser la base de grandes emporios tecnológicos, no cuenta con precedentes en ninguna parte del mundo, lo cierto es que no es la única con avances. Aunque en escala menor, hay otras ciudades chinas que dan pasos significativos con el reemplazo de buses. Estas son Guangzhou, con al menos 438 automotores; Shaoyang, 272; Hefei, 640, y Hengyan, 400, solo por citar las más avanzadas.



En contraste, la potencia que le compite en occidente, EE. UU., aún da pasos tímidos al respecto, pues solo se cuentan por decenas los reemplazos de vehículos que se han dado hasta hoy. A pesar de ello, siguen con la vista puesta en esta meta, que es una de las tantas de la Nueva Agenda Urbana, firmada en el encuentro Hábitat III, en el 2016.



A propósito, la ciudad de Nueva York (EE. UU.) abrió, a principios de este 2018, un programa exclusivo de evaluación de comportamiento de sus buses eléctricos, con la idea de dictar una política pública más amplia que incremente la migración hacia la energía limpia.



Marcas como BYD (China) y Proterra (EE. UU.) son las líderes en la fabricación de este tipo de vehículos. Y, por ahora, como se ve, el coloso del lejano oriente es el que va ganando la carrera.



FELIPE MOTOA FRANCO

EL TIEMPO

@felipemotoa