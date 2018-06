El programa de Taxi Inteligente continúa en Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad dijo este jueves que sigue adelante con el programa Taxi Inteligente porque es el Ministerio de Transporte el que debe determinar si una providencia del Consejo de Estado que suspendió los efectos de la resolución que regula el tema de taxis de lujo afecta el programa en Bogotá.

El pronunciamiento fue hecho ante la divulgación, este jueves, de la decisión judicial del pasado 30 de abril, la cual ordenó suspender provisionalmente los efectos de la resolución 2163 del 2016, con que se reglamentó el taxi de lujo que incluye el uso de aplicaciones móviles.



La resolución demandada estableció los requisitos que se deben cumplir para considerar que el transporte público individual (taxi) es un servicio de lujo.



Precisamente, en ella se fundamentó Bogotá para poner en marcha el programa Taxi Inteligente, el cual se encuentra en pleno proceso de implementación para que 50.000 taxis que prestan servicio operen con el uso de aplicaciones móviles.



En el marco de una demanda de nulidad contra la resolución 2163 del 27 de mayo del 2016, el Consejo de Estado ordenó suspender sus efectos, por considerar que el Ministerio de Transporte la expidió sin tener el concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que, en criterio del alto tribunal, era requisito obligatorio para poder expedir la norma.



El Ministerio de Transporte manifestó haber cumplido con la obligación de pedir el concepto de la SIC en un memorando del 29 de abril del 2016, y además le entregó información que solicitó el 25 de mayo del mismo año, pero ante la falta de respuesta decidió continuar con el proceso para expedir la resolución, que se firmó el 27 de mayo.

No obstante, el Consejo de Estado dice en su providencia que ese requisito no se cumplió porque la resolución 2163 se expidió el 27 de mayo, y la SIC se pronunció el 20 de junio. “No se trata de un requisito de forma sino de fondo”, aduce el alto tribunal.



Este jueves, tras la divulgación del fallo, el Ministerio de Transporte dijo estar evaluándolo y que “las medidas normativas que se adopten sobre el particular atenderán las premisas fundamentales de la prestación de un servicio eficiente, seguro, oportuno y económico bajo los criterios básicos de cumplimiento de los principios rectores del transporte, como el de la libre competencia y de la iniciativa privada”.



Al respecto, “el Distrito confía plenamente en que se subsane este tema procedimental, que es de forma y no de fondo, por lo que esperamos es seguir adelante con la implementación del Taxi Inteligente, que ya cuenta con aproximadamente 2.000 vehículos en servicio”, dijo el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo.



Hay que señalar que si bien el Consejo de Estado dictó la medida cautelar de suspender la resolución del Ministerio, el fallo de fondo sobre la nulidad no se ha producido.



BOGOTÁ