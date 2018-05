'La bicicleta es un aula ambiental': Camilo Julio

“Estoy convencido de que Bogotá tiene todo el potencial para ser un parque ecológico y quiero enseñárselo a los demás”, dice Camilo Julio, un joven profesor de ciencias sociales y un apasionado por el medioambiente y la bicicleta.

Hace tres años creó el Diplomado Ambiental en Bici, un proyecto educativo en el que se aprende pedaleando, en 12 sesiones, por distintas áreas naturales de Bogotá. Este año, Camilo se alista para dictar la tercera edición del diplomado, que comenzará a mitad de julio.



“Soy ciclista urbano hace cinco años. En el 2015 escogí como tesis de maestría la formulación de este diplomado. Planteé combinar el ciclismo con procesos de sensibilización ambiental para formar multiplicadores de saberes”, explica Camilo, que trabaja el proyecto de manera gratuita y abierta desde la Fundación Re-Acción Ambiental.



Según el profe, hacer las clases sobre una bicicleta permite conocer de primera mano cómo los barrios y los procesos urbanos afectan los sistemas naturales. Además, asegura que el conocimiento vivencial de un territorio crea en la ciudadanía un interés por proteger los espacios ecológicos.

Cuando no está dictando sesiones del Diplomado, Camilo Julio organiza recorridos a puntos naturales de Bogotá. Foto: Cortesía Sin embargo, no a todos los lugares acceden en bicicleta. Los humedales, por ejemplo, exigen unas condiciones de protección especial. Foto: Cortesía Aunque en los diplomados la inscripción inicial es de más de 200 personas, suelen graduarse entre 40 y 70. Foto: Cortesía Otras de las actividades adicionales al Diplomado, son las sesiones de Bici-Yoga. Foto: Cortesía

Pero graduarse del diplomado no solo se trata de “echar pedal”. Además de completar una asistencia superior al 80 por ciento, los estudiantes deben entregar un artículo científico, hacer una acción colectiva para proponer una solución ambiental y, finalmente, contar su experiencia desde una intervención artística.



Los ponentes del curso no necesariamente son académicos con extensas hojas de vida. “Preferimos los que tienen menos experiencia académica y más relato de la defensa de su territorio”, sonríe Camilo. Por eso, entre los invitados están Blanca Nieves, una abuela indígena del Cabildo Muisca de Suba; Andrés Plazas de la Fundación Amigos de la Montaña; el colectivo No le Saque la Piedra a la Montaña, un grupo que busca frenar la minería a cielo abierto en Ciudad Bolívar, entre otros.



De este diplomado han surgido voluntarios para las organizaciones que visitan durante el curso. Otros, más arriesgados, han creado sus propios proyectos.

Cuando no está dictando o preparando su diplomado, Camilo Julio trabaja en otros proyectos. Hace sesiones de Bici - Yoga, un curso de esta disciplina que organiza en ecosistemas capitalinos para amantes de la bicicleta. También organiza travesías ecológicas locales e, incluso, nacionales: su destino de estas vacaciones será La Guajira, llegará hasta allí en bicicleta, en un rodada “por el agua y por la vida”.



Y ni en su trabajo se separa de su cicla. Camilo es docente del colegio oficial IED Rafael Uribe Uribe. Allí, jóvenes de secundaria esperan ansiosos que comience un proyecto de bicicleta diseñado por él, en el que les enseñará bases de ciclismo urbano, mecánica y sensibilización ambiental.



El profe Camilo planea sus clases desde un sillín y un manubrio y sueña con su próximo proyecto urbano-ambiental sobre ruedas. “Hay una ciudad oculta que se descubre montando bicicleta. Y, pedaleando, he comenzado a enamorarme de Bogotá”, confiesa.



Si usted está interesado en participar en alguno de los paseos naturales de Bogotá, puede enviar un mensaje con su nombre, correo y número de delular a: diplomadoambientalenbici@gmail.com



