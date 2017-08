Empresas de la Sabana buscan incidir en la región

Pese a que los municipios de la sabana de Bogotá junto con la capital colombiana aportan el 28 por ciento del PIB del país y concentran el 33,5* por ciento de las empresas nacionales, ese gremio no se ha integrado lo suficiente para poder incidir y lograr soluciones a problemas comunes como los de la movilidad, saneamiento y hasta de tributación.



Ante la situación, Federesa (Federación de Asociaciones Empresariales de la Sabana), que congrega a cerca de 900 empresas de la región, organizó el Primer Encuentro Empresarial de la Sabana**, con el que se busca que los líderes del gremio se conozcan, articulen y hagan negocios.

EL TIEMPO entrevistó a Nicolás Escobar, vocero de la federación, quien señaló las oportunidades que les puede traer este evento a los empresarios de la región.



¿Por qué es necesaria la integración regional?



Los problemas que aquejan a la región no se pueden manejar desde la individualidad de cada empresa o sector, y menos con asociaciones que si bien tenemos empresas relevantes, no tenemos peso. Entonces se hace necesaria la integración desde lo privado para incidir en el territorio en el que está la capital de la República en términos administrativos, de lo público con lo privado, de transporte, etc.



¿Qué impide la integración?



Me parece que los colombianos, especialmente en esta época, somos cada vez más individualistas. Los intereses particulares, de gremios o de sectores priman sobre las consideraciones generales y son visiones de corto plazo que conducen al fracaso.

Este es un paso porque podemos generar negocios y sinergias, y hacia afuera nos van a ver como un conglomerado FACEBOOK

TWITTER

¿Cuáles son las consecuencias?



Esa desarticulación hace que los empresarios estemos atomizados y que las decisiones que se toman en instancias de gobierno simplemente lleguen como un ‘ordénese y cúmplase’, y no tuvimos la oportunidad de expresar qué impactos podrían generar esas decisiones sobre la productividad, el medioambiente, el territorio, la movilidad y la competitividad.



¿Qué podrían hacer los empresarios de la región?



Federesa representa a 900 empresas, y podrían ser más. Lo primero que queremos hacer es convencer a sus representantes de que unirnos vale la pena y que podemos pactar. Así destinaríamos recursos para estudios. Algo tiene Fedesarrollo, la Gobernación de Cundinamarca, pero son estadísticas hechas desde lo público que no reflejan una realidad. Lo que proponemos ahora permitirá diseñar proyectos que impacten, pero sobre todo, nos dará asiento en las mesas donde se discutan temas trascendentales de la región.



¿Qué han dicho del evento entre los empresarios?



La acogida de fortalecernos a través de una federación ha sido total. El evento es estratégico y permite demostrar que si todos nos unimos en torno de esos intereses, podemos identificarnos y reconocernos dentro de un territorio en el que todos tratamos de satisfacer nuestras necesidades de índole social, económico, cultural y demás.



Este es un paso porque podemos generar negocios y sinergias, y hacia afuera nos van a ver como un conglomerado. El potencial de Federesa es llegar a más de 22 asociaciones, que sumaríamos 1.000 empresas que representan el 1,3 del PIB nacional.



* Cifras del estudio Somos un Solo Territorio, realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá, la Universidad de La Sabana y la Alcaldía Mayor de Bogotá.



** El evento se realizará el 24 y 25 de agosto en el Colegio Odontológico (kilómetro 20 de la autopista Norte). Inscripciones en www.encuentroempresarialsabana.com.



CUNDINAMARCA