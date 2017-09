Punks: de las calles al emprendimiento

En Bogotá es común ver jóvenes con taches, parches de bandas musicales en sus chaquetas y colores llamativos en sus cortes de cabello. Algunos hacen parte de la identidad punk, un movimiento que es “libre de tomar cualquier decisión sin prejuicios”, como reza su lema.

Miembros de esta estética urbana hablaron con EL TIEMPO sobre su origen, prácticas, emprendimiento y crecimiento en el Distrito.



No se tiene fecha exacta de cuándo nació esta identidad urbana. Sin embargo, Ricardo Meléndez, director del documental Bogotá Punk, dijo que “este surgió como respuesta contracultural en Londres, a mediados de la década de 1970, en ese punto se comenzó a propagar por el mundo la protesta a través de la música”.



Héctor Buitrago, exbajista de La Pestilencia, una de las primeras bandas de punk que nació en Bogotá, recordó que esta estética llegó a la capital del país a finales de 1980 y que su distribución musical era muy remota para quienes querían escuchar este género musical.



Al igual que Héctor, Diego Arévalo, vocalista de la banda Pütchi, mencionó sitios como El Hueco, un local que se ubicaba en el centro comercial Vía Libre (en el centro de la ciudad). “Fue uno de los emblemáticos lugares en donde se encontraban casetes y acetatos de bandas que comenzaron a presentar la transgresión del punk en el mundo”.



Aunque hay mitos y tabúes sobre el punk, hay algo firme en ellos: el emprendimiento y las ganas de surgir, como es el caso de Andrea Barajas, Marcelo Tiusaba y Nataly Páez, jóvenes que con sus proyectos le aportan a esta identidad.

En un blog le hablan sobre la escena ‘underground’

Marcelo Tiusaba es un joven de 25 años que creó en el 2008 una página web para descargar música.



Con el paso del tiempo esta se transformó en un blog donde se encuentran noticias, videos y galerías sobre el movimiento punk y otros géneros musicales de protesta en Latinoamérica.



“Yo comencé a subir álbumes de varias bandas de punk para descargar en esta plataforma y un día encontré un blog que se llamaba Sudamérica Agoniza, ahí subían varias bandas e información de estas, me gustó y siempre lo revisaba por su contenido”, dijo Marcelo mientras afinaba su guitarra. Eso lo inspiró.

10.000 vistas mensuales tiene el blog. Foto: BlogAnti

El diseñador gráfico recuerda que cuando le puso el nombre a su portal web fue claro y sin rodeos, ya que BlogAnti (al que agregó .com) era su sobrenombre cuando tocaba en una banda, por eso decidió plasmarlo.



Marcelo expresó su inconformidad a través del blog, dejando registros sobre el punk y resaltando su pensamiento sobre este como “la única política que existe para hacer la paz uno mismo”.Hoy en día reseña cada evento en la web.

Chapinero tiene su propia tienda para punkeros

Nataly Páez, de 27 años, recuerda que su primer contacto con el punk fue a los 11 años, gracias a su papá, que estaba escuchando ‘Guns Of Brixton’ de The Clash.

“Sentí unas sensaciones extrañas en mi piel”, dice Nataly, mientras entrega una chaqueta de cuerina a un cliente.



Recuerda que Warrior’s Store nació a raíz del gusto por crearse correas y chaquetas a su manera. Fue por ello que estudió diseño de modas con una especialización en cuero y marroquinería en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).



Sus creencias no limitan su gusto musical, dice que “el duro (Dios) es quien le ayuda a seguir diariamente sin importar lo que digan los demás”.



Entre risas menciona que cuando empezó a identificarse con esta estética, golpeó a niñas que se creían superiores a las demás. Sin embargo, esta actitud fue cambiando y entendió que tenía que avanzar y no quedarse en los modelos que imponían sobre lo que debía hacer un punkero, sino que este era para tomar sus propias decisiones y gustos, a su manera, sin etiquetas.Hoy en día en la localidad de Chapinero, en la calle 51n.° 13-99, Nataly presenta sus diseños al público.

‘Censuradas’, la voz de las mujeres

Andrea Barajas, de 34 años, vive esta identidad desde que tenía 14 años. No tiene negocio independiente pero está involucrada con los asuntos sociales relacionados con la mujer, tanto así que produce un documental sobre ellas en la estética urbana.



Al principio, comenzó a vivir en este movimiento con conflictos, debido a que en ese tiempo era más cerrado y un poco elitista ser punk.



“En ese entonces había personajes muy exagerados, parecían los profesores o reyes de esta escena, paraban a los pelados que iniciaban y les preguntaban cuánto llevaban en esto y a qué personajes conocían”, indicó Andrea con una sonrisa, quizás recordando esa vez en que le hicieron o hizo alguna de esas preguntas.



Recuerda que gracias a la canción Autosuficiencia de la banda Parálisis Permanente pudo ser quien ella quería ser, sin depender de la opinión de las personas.



Al pasar de los años ha cambiado su forma de pensar y ha visto cómo esta subcultura hace una construcción diaria de múltiples formas. Por eso Andrea, desde hace un año, realizó junto al director José Andrés Nieto un documental sobre el papel de las mujeres dentro del punk, Censuradas, minimizando los estereotipos machistas, eso sí, “sin ser tan extremos”.



Espera presentar el filme este mes, en la localidad de Chapinero, junto a documentales sobre el papel de la mujer.



SANTIAGO RICO DURÁN

​Especial para EL TIEMPO