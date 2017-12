Empezó el pago a propietarios de buses de Egobús y Coobús

Fabio Castañeda es uno de los primeros ocho dueños de buses a los que TransMilenio les pagó el vehículo que habían entregado a los concesionarios Coobús y Egobús, que hacían parte del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y que no lograron operar por problemas financieros.



“Esperé 10 meses para que me desembolsarán el dinero. Entregué el bus después de terminar su vida útil en febrero pasado. Lo chatarrizaron hace dos meses y el miércoles me dieron el dinero”, manifestó Castañeda, quien lleva en el sector transportador más de 30 años.

“De este bus que estaba afiliado a la empresa Coodiltra, y en este último periodo a la desaparecida Egobús, vivía toda mi familia, mi esposa y mis tres hijos. Ahora, con el dinero que me dieron voy a ver qué negocio puedo poner ya que toda la vida viví del transporte público”, señala el hombre, quien vive en la localidad de Usme.



TransMilenio, como ente gestor, manifestó que este primer desembolso será por $ 932’922.839, a ocho pequeños propietarios. “El proceso continúa con 207 acuerdos de voluntades que ya se encuentran firmados y que según el cronograma se pagarían en la primera semana de enero del 2018”, señaló la entidad.



Este proceso para cancelar el valor de estos vehículos empezó desde junio pasado, cuando el Distrito firmó el decreto 351 de 2017 en el que se estipulaba que los dueños de estos vehículos que cumplieran con algunos requisitos se les pagaría.



En su momento, el alcalde Enrique Peñalosa manifestó que eran 600 pequeños propietarios cuya flota hizo parte de las empresas en liquidación Coobús y Egobús y en total son 867 buses.



Para pagar este dinero, según el Distrito se tomará como base el valor de venta del vehículo, el cual será indexado a 31 de diciembre de 2016, lo que preserva el patrimonio de los pequeños propietarios.



Alexandra Rojas, gerente de TransMilenio, aseguró en un comunicado que “en el proceso de recuperación del SITP, con el liderazgo del alcalde Peñalosa y el apoyo decidido del Concejo de Bogotá, estamos dando este paso fundamental y cumpliendo con lo anunciado cuando tomamos la decisión de destrabar el sistema; se trata de los dueños de buses cuya flota nunca pudo entrar a operar en el SITP y que estaban a la espera de que se les solucionara su situación”.



Sobre el pago de los carros, la funcionaria reiteró que en primera instancia se reconocerá al menos el valor de un vehículo por propietario, para garantizar la atención y total cubrimiento de los dueños que estén enmarcados en el decreto reglamentario.

"Hubiéramos querido realizar estos pagos antes, pero es necesario que avancen los procedimientos relacionados con las liquidaciones de estas empresas y cumplir con todas la exigencias de las normas”, explicó la gerente.



El Distrito desde junio pasado señaló que en el 2018 esperan culminar el proceso de pago a quienes participaron con estas dos empresas que están hoy en liquidación por parte de la Superintendencia de Sociedades.

Entrega de 26 buses

Durante el proceso de liquidación a Coobús, la Supersociedades señaló en octubre pasado que los activos de esta empresa suman cerca de 25.000 millones de pesos, mientras que los pasivos ascienden a 80.000 millones aproximadamente y pidió que 26 buses que están en el patio El Recodo, de Fontibón, se entreguen a sus propietarios, ya que nunca se hizo el traspaso a la compañía en liquidación. Sin embargo, Alfonso Pérez, vocero de los pequeños transportadores, dijo que estos vehículos tenían que ser chatarrizados ya que no tienen tarjeta de operación vigente.

Estos operadores tenían el 35 por ciento de las rutas

Estas dos empresas hacían parte de los nueve concesionarios del SITP y tenían asignadas el 35 por ciento de la rutas. Coobús operó con algunos buses troncales, pero por problemas financieros entró en crisis y dejó de transitar, mientras que Egobús nunca operó dentro del SITP.



Estas rutas son las que hoy cubre el SITP provisional con 4.828 buses y son manejados por 53 empresas; tienen 135 recorridos y su pago es en efectivo. Sus tarjetas de operación, según la Secretaría de Movilidad, están vigentes hasta marzo del 2018. Cifras de TransMilenio señalan que el SITP zonal, con los siete operadores que están vigentes, hace 1’700.000 viajes diarios con 6.465 buses.

Otras cifras

Según los operadores del SITP, actualmente las pérdidas pueden ascender a $ 8 billones, de los cuales $ 3,7 billones corresponden a los concesionarios Coobús y Egobús, cuyos contratos fueron liquidados; y a los operadores Tranzit y Masivo Capital, que están en Ley 1116 o de insolvencia.



BOGOTÁ